      понеделник, 17.11.25
          Евгений Дикий за изтеглянето на ВСУ от Покровск: Да се настъпва е по-лесно, отколкото да се отстъпва

          Евгений Дикий
          Евгений Дикий
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия е успяла да наложи на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) тежки градски боеве в Покровск и Мирноград.  Това заяви пред Radio NV Евгений Дикий, ветеран от руско-украинската война, бивш ротен командир от батальона „Айдар“ и директор на Националния антарктически научен център.

          „В Покровск и Мирноград се водят тежки, изморителни и продължителни улични боеве. Независимо дали и досега си поставяме за цел да удържим града или това са вече агрегатни беве. Честно казано, не съм готов да кажа това в момента. Но операциите по оттегляне, когато врагът е на опашката ти, винаги са най-трудни. Настъплението всъщност е по-лесно от отстъплението“, посочи Дикий.

          Той добави, че организирането на отстъпление от полуобкръжени позиции е значително по-трудно. Същевременно експертът отбеляза, че ВСУ са успели значително да забавят руснаците в района на Покровск.

          „Дори ако сега превземат Покровск и Мирноград, а най-вероятно ще го направят. Макар успехите на корпуса „Азов“ северно от града да дават известна малка надежда, цялостната ситуация там е много лоша. Успяхме значително да забавим руснаците там. Те плащат ужасна цена за незначителното си настъпление“, подчерта Дикий.

