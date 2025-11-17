НА ЖИВО
          Европейският комисар по отбраната: ВСУ може да бъдат разположени в Европа, за да защитават източната граница от Русия

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс заяви, че ако войната в Украйна приключи с мирно споразумение, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), като най-опитната армия в Европа, трябва да присъстват в целия „граничен регион“ на ЕС, включително Балтийските страни, цитира думите му Politico. Следователно те биха могли да бъдат изпратени да съдействат за защитата на този фланг.

          „Би било добре, ако след установяването на мир в Украйна, закалената в битки украинска армия е готова да присъства във всички страни от нашия граничен регион, започвайки с Балтийския регион, както и в Литва, редом с германската бригада и американските ротационни батальони“, обясни той.

          Politico обаче оценява тази идея като много далечна перспектива, най-вече защото руската офанзива в Донбас продължава, а руският президент Владимир Путин не проявява интерес към компромис за прекратяване на войната. В същото време журналистите са съгласни, че опитът на ВСУ е безценен за техните съюзници.

          „Ние, литовците, сме се научили от историята си, че е по-добре да имаме множество гаранции за нашата сигурност“, отбеляза още Кубилюс, добавяйки, че член 5 от Колективното споразумение на НАТО трябва да бъде подкрепен от собствените разпоредби за сигурност на ЕС „с ясен механизъм за това как те ще бъдат прилагани“.

