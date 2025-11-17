Еврото и Черният петък — новият капан на киброизмамниците

Десетки български граждани са станали жертви на нова измамна схема, при която се използва „обаждане от поддръжката на приложението на банка“. Властите отчитат и активизиране на киберпрестъпниците покрай предстоящите промоции за „черния петък“, като сценариите стават все по-адаптивни към актуалните теми в страната, включително и приемането на еврото.

Една от основните схеми започва с обаждане по Вайбър от чуждестранен номер, като на екрана се изписва името на популярна у нас финтех компания. Лицето от другата страна на линията говори на английски и любезно настоява за предоставяне на лични и банкови данни с мотива, че е необходима актуализация. В противен случай, заплашват измамниците, сметката на потребителя ще бъде блокирана.

„В следващия момент се разиграва различна ситуация в зависимост от придобитата информация – част от тях – трябва да направи превод от собствената си сметка към Финтех компанията, за да може да се верифицира въпросната сметка или да даде достъп до дебитната карта към сметката“, обяснява гл. инспектор Светлин Лазаров от отдел „Дигитални анализи и киберразузнаване“ при ГДБОП.

Разследващите са установили, че обажданията често идват от пакистански номера, което насочва към дейността на т.нар. „скам ферма“ – организирана престъпна група със стотици оператори, работещи понякога и под принуда. Престъпниците очевидно следят информационния поток в България, тъй като вече използват темата за преминаването към единната европейска валута.

Гл. инспектор Лазаров разкрива детайли и по този сценарий:

„Казват, трябва да превалутираме вашата сметка във връзка с преминаването на лева към евро, затова вашите пари трябва да бъдат прехвърлени на служебна наша сметка и ще ви бъдат върнати обратно в евро. След 24 часа сумите вече се осчетоводяват, теглят физически от сметките на измамниците. Изтеглят ли се физически, тяхното възстановяване клони към нула“.

Наред с телефонните измами, зачестяват и тези, свързани със сезонните намаления. В социалните мрежи от месеци оперира мрежа от десетки еднотипни страници, които заблуждават потребителите, че разпродават бутикови стоки на символични цени поради „прекратяване на дейността“. Жертвите, подлъгани от таргетирани реклами, губят стотици левове.

Експертите съветват потребителите да бъдат бдителни и да проверяват информацията за всяка страница, от която пазаруват. Несъответствията лесно се забелязват – администраторите често се намират в държави като Нидерландия или Гърция, страницата е създадена само преди дни, а последователите ѝ са с нетипични за България имена, което е сигурен знак за използване на трол ферми.