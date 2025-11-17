НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 17.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Еврото и Черният петък — новият капан на киброизмамниците

          0
          8
          Снимка: ГДБОП
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Десетки български граждани са станали жертви на нова измамна схема, при която се използва „обаждане от поддръжката на приложението на банка“. Властите отчитат и активизиране на киберпрестъпниците покрай предстоящите промоции за „черния петък“, като сценариите стават все по-адаптивни към актуалните теми в страната, включително и приемането на еврото.

          - Реклама -

          Една от основните схеми започва с обаждане по Вайбър от чуждестранен номер, като на екрана се изписва името на популярна у нас финтех компания. Лицето от другата страна на линията говори на английски и любезно настоява за предоставяне на лични и банкови данни с мотива, че е необходима актуализация. В противен случай, заплашват измамниците, сметката на потребителя ще бъде блокирана.

          „В следващия момент се разиграва различна ситуация в зависимост от придобитата информация – част от тях – трябва да направи превод от собствената си сметка към Финтех компанията, за да може да се верифицира въпросната сметка или да даде достъп до дебитната карта към сметката“, обяснява гл. инспектор Светлин Лазаров от отдел „Дигитални анализи и киберразузнаване“ при ГДБОП.

          Разследващите са установили, че обажданията често идват от пакистански номера, което насочва към дейността на т.нар. „скам ферма“ – организирана престъпна група със стотици оператори, работещи понякога и под принуда. Престъпниците очевидно следят информационния поток в България, тъй като вече използват темата за преминаването към единната европейска валута.

          Гл. инспектор Лазаров разкрива детайли и по този сценарий:

          „Казват, трябва да превалутираме вашата сметка във връзка с преминаването на лева към евро, затова вашите пари трябва да бъдат прехвърлени на служебна наша сметка и ще ви бъдат върнати обратно в евро. След 24 часа сумите вече се осчетоводяват, теглят физически от сметките на измамниците. Изтеглят ли се физически, тяхното възстановяване клони към нула“.

          Наред с телефонните измами, зачестяват и тези, свързани със сезонните намаления. В социалните мрежи от месеци оперира мрежа от десетки еднотипни страници, които заблуждават потребителите, че разпродават бутикови стоки на символични цени поради „прекратяване на дейността“. Жертвите, подлъгани от таргетирани реклами, губят стотици левове.

          Експертите съветват потребителите да бъдат бдителни и да проверяват информацията за всяка страница, от която пазаруват. Несъответствията лесно се забелязват – администраторите често се намират в държави като Нидерландия или Гърция, страницата е създадена само преди дни, а последователите ѝ са с нетипични за България имена, което е сигурен знак за използване на трол ферми.

          Десетки български граждани са станали жертви на нова измамна схема, при която се използва „обаждане от поддръжката на приложението на банка“. Властите отчитат и активизиране на киберпрестъпниците покрай предстоящите промоции за „черния петък“, като сценариите стават все по-адаптивни към актуалните теми в страната, включително и приемането на еврото.

          - Реклама -

          Една от основните схеми започва с обаждане по Вайбър от чуждестранен номер, като на екрана се изписва името на популярна у нас финтех компания. Лицето от другата страна на линията говори на английски и любезно настоява за предоставяне на лични и банкови данни с мотива, че е необходима актуализация. В противен случай, заплашват измамниците, сметката на потребителя ще бъде блокирана.

          „В следващия момент се разиграва различна ситуация в зависимост от придобитата информация – част от тях – трябва да направи превод от собствената си сметка към Финтех компанията, за да може да се верифицира въпросната сметка или да даде достъп до дебитната карта към сметката“, обяснява гл. инспектор Светлин Лазаров от отдел „Дигитални анализи и киберразузнаване“ при ГДБОП.

          Разследващите са установили, че обажданията често идват от пакистански номера, което насочва към дейността на т.нар. „скам ферма“ – организирана престъпна група със стотици оператори, работещи понякога и под принуда. Престъпниците очевидно следят информационния поток в България, тъй като вече използват темата за преминаването към единната европейска валута.

          Гл. инспектор Лазаров разкрива детайли и по този сценарий:

          „Казват, трябва да превалутираме вашата сметка във връзка с преминаването на лева към евро, затова вашите пари трябва да бъдат прехвърлени на служебна наша сметка и ще ви бъдат върнати обратно в евро. След 24 часа сумите вече се осчетоводяват, теглят физически от сметките на измамниците. Изтеглят ли се физически, тяхното възстановяване клони към нула“.

          Наред с телефонните измами, зачестяват и тези, свързани със сезонните намаления. В социалните мрежи от месеци оперира мрежа от десетки еднотипни страници, които заблуждават потребителите, че разпродават бутикови стоки на символични цени поради „прекратяване на дейността“. Жертвите, подлъгани от таргетирани реклами, губят стотици левове.

          Експертите съветват потребителите да бъдат бдителни и да проверяват информацията за всяка страница, от която пазаруват. Несъответствията лесно се забелязват – администраторите често се намират в държави като Нидерландия или Гърция, страницата е създадена само преди дни, а последователите ѝ са с нетипични за България имена, което е сигурен знак за използване на трол ферми.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Стаматов: Вдигат разходните стандарти с 10%, с толкова трябва да се повишат и учителските заплати

          Никола Павлов -
          Учителските възнаграждения вероятно ще се увеличат с около 10% през 2026 г., ако бъде приет проектът на държавния бюджет в сегашния му вид. Това...
          Правосъдие

          Инспекторатът към ВСС: Близо 300 магистрати са с несъответствия в имуществените декларации

          Никола Павлов -
          Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) е извършил проверка на 4236 ежегодни декларации за имущество и интереси, подадени за 2024 г. от съдии, прокурори...
          Общество

          Цената на потребителската кошница достигна 101 лева

          Дамяна Караджова -
          Цените на основните хранителни продукти в потребителската кошница продължават да нарастват и вече достигат 101 лева,

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions