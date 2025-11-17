Фатален инцидент: Мъж загина при катастфора с три автомобила в Попово

Тежък пътен инцидент отне човешки живот на 15 ноември сутринта в община Попово. Произшествието е станало около 8:00 часа на път II-51, при километър 60+900, съобщиха от Областната дирекция на МВР–Търговище.

- Реклама -

По първоначална информация лек автомобил „Фолксваген Уп“ с бургаска регистрация, управляван от 42-годишен мъж от Долна Оряховица, движейки се в посока Търговище – Попово, е навлязъл в насрещната лента. Там се е ударил в правомерно движещ се „БМВ 316“ с шуменска регистрация, управляван от 28-годишен водач от с. Водица.

От силния удар „БМВ“-то е отклонено и се е блъснало странично в следващ се в колоната лек автомобил „Пежо 2008“ с търговищка регистрация, управляван от 40-годишен шофьор от Попово.

Вследствие на катастрофата водачът на „Фолксваген“-а е загинал на място.

Шофьорът на „БМВ“-то е транспортиран и настанен за лечение в МБАЛ–Търговище с различни фрактури.

Двамата водачи на „БМВ“-то и „Пежо“-то са били изпробвани за алкохол и наркотични вещества с устройствата „Алкотест Дрегер“ и “Drager Drug Test 5000“. И двете проби са отрицателни.

По случая е образувано разследване.