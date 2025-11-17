НА ЖИВО
      понеделник, 17.11.25
          - Реклама -
          Флориан Филипо избухна: „Нито едно евро повече за Украйна!“

          Пламена Ганева
          Френският политик Флориан Филипо, лидер на партията „Патриотите“, отправи остра критика към проведената среща между президента Еманюел Макрон и украинския държавен глава Володимир Зеленски. В изявление, широко разпространено във френските медии и социалните мрежи, Филипо нарече срещата „позор“ и „неприлично зрелище“, обвинявайки Макрон, че продължава да подкрепя политика, която според него изтощава Франция и облагодетелства Киев.

          „Нито едно евро и нито едно оръжие повече за Украйна!“, настоя лидерът на „Патриотите“, подчертавайки, че френските граждани са „уморени да плащат за война, която не е тяхна“.

          Филипо, известен с твърдата си позиция срещу военната помощ за Украйна, заяви, че Макрон е поставил Франция в зависимост от външни конфликти, вместо да се фокусира върху вътрешните проблеми — растящите цени, социалното напрежение и недоволството в обществото.

          По думите му срещата между двамата лидери е била „символичен акт на подчинение“ и доказателство, че Макрон продължава да действа „в разрез с националните интереси на Франция“.

          Франция остава сред ключовите съюзници на Украйна в рамките на ЕС и НАТО, но изказвания като тези на Филипо показват нарастващо напрежение и разширяващ се политически разлом във френското общество относно подкрепата за Киев.

