НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 17.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Германия облекчава контрола върху оръжейния износ към Израел след стабилизиране на примирието в Газа

          0
          13
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Германия ще отмени ограничителния режим върху износа на оръжие за Израел – мярка, въведена през август като реакция на опасения за ескалация на офанзивата в град Газа. Новината беше обявена от германското правителство и потвърдена от говорителя Себастиан Хилер, предаде АФП.

          - Реклама -

          Решението влиза в сила на 24 ноември, като с него официално отпада забраната за доставки, които могат да бъдат използвани в Ивицата Газа. Хилер припомни, че първоначалното ограничение е било свързано с израелските планове за разширяване на военната операция през лятото.

          Промяната в позицията на Берлин е следствие от оценка на обстановката на място.

          „Винаги сме заявявали, че ще преразгледаме тази практика в светлината на развитието на ситуацията на място“, коментира говорителят.

          Според германските власти ключов фактор е стабилизирането на примирието, действащо от 10 октомври.

          „Примирието в Газа се стабилизира значително – това е основата за решението“, посочи Хилер.

          Берлин очаква всички страни в конфликта да спазват договорените ангажименти, включително поддържане на примирието и осигуряване на широкомащабна хуманитарна помощ за цивилното население в Газа.

          Германия ще отмени ограничителния режим върху износа на оръжие за Израел – мярка, въведена през август като реакция на опасения за ескалация на офанзивата в град Газа. Новината беше обявена от германското правителство и потвърдена от говорителя Себастиан Хилер, предаде АФП.

          - Реклама -

          Решението влиза в сила на 24 ноември, като с него официално отпада забраната за доставки, които могат да бъдат използвани в Ивицата Газа. Хилер припомни, че първоначалното ограничение е било свързано с израелските планове за разширяване на военната операция през лятото.

          Промяната в позицията на Берлин е следствие от оценка на обстановката на място.

          „Винаги сме заявявали, че ще преразгледаме тази практика в светлината на развитието на ситуацията на място“, коментира говорителят.

          Според германските власти ключов фактор е стабилизирането на примирието, действащо от 10 октомври.

          „Примирието в Газа се стабилизира значително – това е основата за решението“, посочи Хилер.

          Берлин очаква всички страни в конфликта да спазват договорените ангажименти, включително поддържане на примирието и осигуряване на широкомащабна хуманитарна помощ за цивилното население в Газа.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          БСК атакува бюджетните промени: работодателите срещу по-висока МРЗ, данък „дивидент“ и осигурителни прагове

          Пламена Ганева -
          Българската стопанска камара (БСК) внесе в Народното събрание подробното си становище по проектобюджетите за 2026 г., като потвърди категоричната си опозиция срещу ключови предложения...
          Волейбол

          Марчело Абонданца: Говорихме малко, стимулът е прекалено голям, целта ни е Олимпиадата през 2032 година

          Николай Минчев -
          "Голямата ни цел е Олимпиадата през 2032 година". Това заяви преди минути новият старши треньор на женския национален отбор по волейбол Марчело Абонданца. Италианският специалист...
          Война

          Опасност: Горящ кораб може да се взриви в Румъния, евакуираха цяло село (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Румънските власти в окръг Тулча, на границата с Украйна, издадоха днес предупреждение и евакуираха превантивно 15 души заради опасност от експлозия на горящ кораб...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions