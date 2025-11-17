Германия облекчава контрола върху оръжейния износ към Израел след стабилизиране на примирието в Газа

Германия ще отмени ограничителния режим върху износа на оръжие за Израел – мярка, въведена през август като реакция на опасения за ескалация на офанзивата в град Газа. Новината беше обявена от германското правителство и потвърдена от говорителя Себастиан Хилер, предаде АФП.

Решението влиза в сила на 24 ноември, като с него официално отпада забраната за доставки, които могат да бъдат използвани в Ивицата Газа. Хилер припомни, че първоначалното ограничение е било свързано с израелските планове за разширяване на военната операция през лятото.

Промяната в позицията на Берлин е следствие от оценка на обстановката на място.

„Винаги сме заявявали, че ще преразгледаме тази практика в светлината на развитието на ситуацията на място“, коментира говорителят.

Според германските власти ключов фактор е стабилизирането на примирието, действащо от 10 октомври.

„Примирието в Газа се стабилизира значително – това е основата за решението“, посочи Хилер.

Берлин очаква всички страни в конфликта да спазват договорените ангажименти, включително поддържане на примирието и осигуряване на широкомащабна хуманитарна помощ за цивилното население в Газа.