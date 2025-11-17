Главният архитект на София: Искам Терзиев да ми каже в очите в мотивите си

Главният архитект на София арх. Богдана Панайотова заяви пред БНТ, че няма яснота защо кметът Васил Терзиев е поискал оставката ѝ, както и че очаква „разговор в очите“, за да чуе конкретните мотиви.
Панайотова обясни, че до момента не е разговаряла с кмета за поисканата оставка, тъй като е била в болничен.
Тя подчерта, че от самото начало е подкрепяла идеята за създаване на длъжност зам.-кмет по градоустройство, но поставя под въпрос правната обоснованост на новата структура.
„Новата структура поставя главния архитект в невъзможност да изпълнява функциите си“
Арх. Панайотова посочи, че има сериозни възражения към предложената промяна, защото според нея тя отнема ключови правомощия на главния архитект.
Тя допълни, че контролът по строителство, проектиране и градоустройство по закон е в правомощията на главния архитект, а според нея тези правомощия се отнемат.
Относно назначаването на арх. Любо Георгиев
Панайотова коментира и назначението на арх. Любо Георгиев като зам.-кмет по градоустройството:
„Настъпила съм много интереси“
Архитект Панайотова призна, че е засегнала множество интереси, свързани с презастрояването в София:
Тя подчерта, че не е нарушавала принципите, които е обещала при встъпването си в длъжност — публичност, прозрачност и защита на обществения интерес.
„Искам директно в очите да чуя мотивите“
Панайотова заяви, че мотивите за поисканата оставка остават неясни.
