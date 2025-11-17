НА ЖИВО
      понеделник, 17.11.25
          Главният архитект на София: Искам Терзиев да ми каже в очите в мотивите си

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Главният архитект на София арх. Богдана Панайотова заяви пред БНТ, че няма яснота защо кметът Васил Терзиев е поискал оставката ѝ, както и че очаква „разговор в очите“, за да чуе конкретните мотиви.

          Панайотова обясни, че до момента не е разговаряла с кмета за поисканата оставка, тъй като е била в болничен.

          „Нямала съм разговор с него поради това, че бях в болница до момента. Вече съм изписана и съм на домашно лечение… Мисля, че желанието е взаимно за такъв разговор.“

          Тя подчерта, че от самото начало е подкрепяла идеята за създаване на длъжност зам.-кмет по градоустройство, но поставя под въпрос правната обоснованост на новата структура.

          Кметът Васил Терзиев отне правомощията на главния архитект на София Кметът Васил Терзиев отне правомощията на главния архитект на София

          „Не съм убедена, че това би следвало да е причината… Не мисля, че аз имам противоречие с него за това. Единствено желанието ми е да запазя голяма част от числеността на екипа.“

          „Новата структура поставя главния архитект в невъзможност да изпълнява функциите си“

          Арх. Панайотова посочи, че има сериозни възражения към предложената промяна, защото според нея тя отнема ключови правомощия на главния архитект.

          „Идеята на кмета с новата структура е да поставя главния архитект в пълна невъзможност за изпълнение на истинските му функции по закон.“

          Тя допълни, че контролът по строителство, проектиране и градоустройство по закон е в правомощията на главния архитект, а според нея тези правомощия се отнемат.

          Относно назначаването на арх. Любо Георгиев

          Панайотова коментира и назначението на арх. Любо Георгиев като зам.-кмет по градоустройството:

          „Аз не го познавам лично… Не знам какви ще бъдат точно неговите функции, не знам какво е точно неговото мислене, защото и от самата структура това не е ясно.“

          „Настъпила съм много интереси“

          Архитект Панайотова призна, че е засегнала множество интереси, свързани с презастрояването в София:

          „Позицията е доста сериозна… Естествено е нормално да съм между много интереси – обществен, инвеститорски, бизнес… Спирала съм доста големи обекти.“

          Тя подчерта, че не е нарушавала принципите, които е обещала при встъпването си в длъжност — публичност, прозрачност и защита на обществения интерес.

          „Искам директно в очите да чуя мотивите“

          Панайотова заяви, че мотивите за поисканата оставка остават неясни.

          „На мен ми се струва несериозно разногласие със структура… Искам директно в очите да чуя какви могат да бъдат мотивите. Не ми е ясно, не мога да кажа.“

