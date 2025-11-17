Главният архитект на София: Искам Терзиев да ми каже в очите в мотивите си

Главният архитект на София арх. Богдана Панайотова заяви пред БНТ, че няма яснота защо кметът Васил Терзиев е поискал оставката ѝ, както и че очаква „разговор в очите“, за да чуе конкретните мотиви.

Панайотова обясни, че до момента не е разговаряла с кмета за поисканата оставка, тъй като е била в болничен.

„Нямала съм разговор с него поради това, че бях в болница до момента. Вече съм изписана и съм на домашно лечение… Мисля, че желанието е взаимно за такъв разговор.“

Тя подчерта, че от самото начало е подкрепяла идеята за създаване на длъжност зам.-кмет по градоустройство, но поставя под въпрос правната обоснованост на новата структура.

„Не съм убедена, че това би следвало да е причината… Не мисля, че аз имам противоречие с него за това. Единствено желанието ми е да запазя голяма част от числеността на екипа.“

„Новата структура поставя главния архитект в невъзможност да изпълнява функциите си“

Арх. Панайотова посочи, че има сериозни възражения към предложената промяна, защото според нея тя отнема ключови правомощия на главния архитект.

„Идеята на кмета с новата структура е да поставя главния архитект в пълна невъзможност за изпълнение на истинските му функции по закон.“

Тя допълни, че контролът по строителство, проектиране и градоустройство по закон е в правомощията на главния архитект, а според нея тези правомощия се отнемат.

Относно назначаването на арх. Любо Георгиев

Панайотова коментира и назначението на арх. Любо Георгиев като зам.-кмет по градоустройството:

„Аз не го познавам лично… Не знам какви ще бъдат точно неговите функции, не знам какво е точно неговото мислене, защото и от самата структура това не е ясно.“

„Настъпила съм много интереси“

Архитект Панайотова призна, че е засегнала множество интереси, свързани с презастрояването в София:

„Позицията е доста сериозна… Естествено е нормално да съм между много интереси – обществен, инвеститорски, бизнес… Спирала съм доста големи обекти.“

Тя подчерта, че не е нарушавала принципите, които е обещала при встъпването си в длъжност — публичност, прозрачност и защита на обществения интерес.

„Искам директно в очите да чуя мотивите“

Панайотова заяви, че мотивите за поисканата оставка остават неясни.