Григор Димитров фининшира годината на позиция номер 44 в мъжкия тенис

Григор Димитров завърши на 44-о място в световната ранглиста при мъжете. Най-добрият ни тенисист нямаше късмет във втората половина от сезона, като пропусна по-голямата й част заради частично разкъсан гръден мускул в мача с Яник Синер на Уимбълдън през юли.

В топ 10 завършиха Карлос Алкарас, Синер, Александър Зверев, Новак Джокович, Феликс Оже-Алиасим, Тейлър Фриц, Алекс де Минор, Лоренцо Музети, Бен Шелтън и Джак Дрейпър.

При дамите Виктория Томова приключва на 134-а позиция.

Арина Сабаленка е номер 1, като не изпусна водачеството от началото до края на сезона.

В десетката влязоха още Ига Швьонтек, Коко Гоф, Аманда Анисимова, Елена Рибакина, Джесика Пегула, Мадисън Кийс, Жасмин Паолини, Мира Андреева и Екатерина Александрова.