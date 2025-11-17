Председателят на парламента на Грузия Шалва Папуашвили публикува остро изявление срещу украинското правителство, обвинявайки го в „голяма неблагодарност“ към грузинския народ, съобщава TV1. Папуашвили заяви, че желае мир за Украйна, но вярва, че украинският народ „трябва да бъде представляван от достойно правителство“.

„Виждаме недружелюбното отношение, което украинските власти проявяват към грузинския народ. Преди всичко украинското ръководство демонстрира голяма неблагодарност. Украинското правителство вече получи критики от кабинета на един от президентите, в които се казва, че когато получават подкрепа, те трябва преди всичко да изразяват благодарност, а не да показват неблагодарност. За съжаление, правителството на Зеленски се отличава с неблагодарността си към грузинския народ“, заяви Папуашвили.

В изявленията си председателят обвини Киев и в опит да „въвлече Тбилиси в ескалация с Русия“ и спомена Михаил Саакашвили.

„Първо, тайно ни изпратиха Саакашвили, след това – чрез изявленията на Подоляк – се опитаха да ни въвлекат в ескалация с Русия. От Украйна ни казаха, че може би можем да се разходим и из различни окупирани региони. Така се отнасят с грузинския народ“, заяви той.

Папуашвили също така заяви, че проблемът в „петата колона“, която според него „развява знамената на чужди държави“ в Грузия.

„За тях вероятно именно такива хора все още остават желани лидери, включително в Грузия“, отбеляза той, повтаряйки пожеланията си за мир в Украйна.