      понеделник, 17.11.25
          Футбол

          Херо пое официално Ботев Пловдив, чака го дебют срещу ЦСКА

          Трикратният шампион на България ще направи първата си тренировка с "канарчетата" днес от 15:30 часа на клубната база

          Снимка: www.facebook.com/botevplovdiv
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Димитър Димитров – Херо е новият старши треньор на Ботев Пловдив. Един от най-титулуваните български специалисти подписа 2-годишен договор с „жълто-черните“.

          Трикратният шампион на България ще направи първата си тренировка днес от 15:30 часа на клубната база. Първите 15 минути от заниманието ще бъдат открити за представители на медиите.

          Във вторник (18.11) опитният наставник ще даде пресконференция. Брифингът ще се състои от 12:00 часа в залата за пресконференции на стадион „Христо Ботев“.

          Дебютът на Димитров ще е съботното гостуване на ЦСКА в София. Срещата на Националния стадион е от 17:00 часа.

          Трикратният шампион на България ще направи първата си тренировка днес от 15:30 часа на клубната база. Първите 15 минути от заниманието ще бъдат открити за представители на медиите.

          Във вторник (18.11) опитният наставник ще даде пресконференция. Брифингът ще се състои от 12:00 часа в залата за пресконференции на стадион „Христо Ботев".

          Дебютът на Димитров ще е съботното гостуване на ЦСКА в София. Срещата на Националния стадион е от 17:00 часа.

