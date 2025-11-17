НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 17.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Христо Стоичков си спомни: Велик ден за България

          "Мълчанието на Парк де Пренс и нашите викове! Каква нощ!" - продължи Камата за легендарния мач срещу Франция

          0
          12
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Легендата на българския футбол Христо Стоичков се върна към незабравимия мач срещу Франция (2:1) на „Парк де Пренс“. 

          - Реклама -

          Днес се навършват 32 години от онзи паметен 17 ноември 1993 година, когато България победи „петлите“ и се класира за Мондиала в САЩ, където стигна до четвъртото място.

          „Изминаха 32 години! 32 години от деня, в който накарахме малка България да е световна и да мечтае! Мълчанието на Парк де Пренс и нашите викове! Каква нощ! Велик ден за България!“, написа Камата в социалните мрежи.

          Легендата на българския футбол Христо Стоичков се върна към незабравимия мач срещу Франция (2:1) на „Парк де Пренс“. 

          - Реклама -

          Днес се навършват 32 години от онзи паметен 17 ноември 1993 година, когато България победи „петлите“ и се класира за Мондиала в САЩ, където стигна до четвъртото място.

          „Изминаха 32 години! 32 години от деня, в който накарахме малка България да е световна и да мечтае! Мълчанието на Парк де Пренс и нашите викове! Каква нощ! Велик ден за България!“, написа Камата в социалните мрежи.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Волейбол

          Марчело Абонданца: Говорихме малко, стимулът е прекалено голям, целта ни е Олимпиадата през 2032 година

          Николай Минчев -
          "Голямата ни цел е Олимпиадата през 2032 година". Това заяви преди минути новият старши треньор на женския национален отбор по волейбол Марчело Абонданца. Италианският специалист...
          Футбол

          От ЦСКА информираха за успешни тестове на озвучителната система за новата „Армия“

          Николай Минчев -
          ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на "Българска армия". "Макар и само с един клъстър, още при първоначалния тест бяха постигнати нивата на...
          Тенис

          Григор Димитров фининшира годината на позиция номер 44 в мъжкия тенис

          Николай Минчев -
          Григор Димитров завърши на 44-о място в световната ранглиста при мъжете. Най-добрият ни тенисист нямаше късмет във втората половина от сезона, като пропусна по-голямата...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions