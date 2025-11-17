НА ЖИВО
          Инспекторатът към ВСС: Близо 300 магистрати са с несъответствия в имуществените декларации

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) е извършил проверка на 4236 ежегодни декларации за имущество и интереси, подадени за 2024 г. от съдии, прокурори и следователи, съобщиха от институцията.

          278 декларации с несъответствия

          В 278 от проверените декларации е установено несъответствие между декларираните факти и информацията, получена от официалните регистри.
          Засегнатите магистрати са уведомени писмено и разполагат с 14-дневен срок да отстранят грешките и непълнотите.

          До момента са подадени 219 коригиращи декларации, в които несъответствията вече са премахнати, като срокът за подаване все още тече.

          Проверени близо 10 хиляди души

          В рамките на проверката фактически е прегледано имуществото на 9530 души, включително:

          • магистрати,
          • техните съпрузи или партньори,
          • ненавършилите пълнолетие деца.

          Проверката е обхванала и наличностите по банкови сметки към 31 декември 2024 г.

          Какво е проверявано

          ИВСС е сравнил подадените данни с информация от всички съответни регистри, в които обстоятелствата подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване — включително имотни и търговски регистри, банкови справки и други източници.

