Инспекторатът към ВСС: Близо 300 магистрати са с несъответствия в имуществените декларации

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) е извършил проверка на 4236 ежегодни декларации за имущество и интереси, подадени за 2024 г. от съдии, прокурори и следователи, съобщиха от институцията.

278 декларации с несъответствия

В 278 от проверените декларации е установено несъответствие между декларираните факти и информацията, получена от официалните регистри.

Засегнатите магистрати са уведомени писмено и разполагат с 14-дневен срок да отстранят грешките и непълнотите.

До момента са подадени 219 коригиращи декларации, в които несъответствията вече са премахнати, като срокът за подаване все още тече.

Проверени близо 10 хиляди души

В рамките на проверката фактически е прегледано имуществото на 9530 души, включително:

магистрати,

техните съпрузи или партньори,

ненавършилите пълнолетие деца.

Проверката е обхванала и наличностите по банкови сметки към 31 декември 2024 г.

Какво е проверявано

ИВСС е сравнил подадените данни с информация от всички съответни регистри, в които обстоятелствата подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване — включително имотни и търговски регистри, банкови справки и други източници.