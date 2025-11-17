Историческа стъпка: Албания отключи финалната група глави за членство в ЕС

Албания направи ключова крачка по пътя към пълноправно членство в Европейския съюз, след като на 17 ноември официално отвори последната група преговорни глави. Става дума за пакетa „Ресурси, земеделие и кохезия“, чието откриване беше обявено по време на седмата Междуправителствена конференция Албания–ЕС в Брюксел, съобщава „Радио Свободна Европа“.
Албанският премиер Еди Рама определи момента като исторически, подчертавайки, че страната е преминала през дълъг и труден път.
Той допълни, че вижда нова динамика в европейската политика на разширяване, която вдъхновява страната да продължи с бързи темпове към следващите етапи.
От своя страна еврокомисар Марта Кос подчерта значението на реформите, извършени от Тирана, които са позволили откриването на последната група преговорни глави.
Албания официално е кандидат за членство от 2014 г., а реалните преговори започнаха през 2022 г. Днешната стъпка поставя финал на процеса по откриване на всички шест групи глави и отваря врата към последния етап — техническото приключване на преговорите, очаквано до 2027 г.
След приключването на техническата част страната ще влезе в политическа фаза, изискваща ратификация от парламентите на всичките 27 държави членки. Европейският съюз изразява оптимизъм, че Албания може да финализира своя път към членство до 2030 г. — срок, който премиерът Рама вече определя като стратегически приоритет в своя четвърти мандат.
Успоредно с Албания, положителни сигнали получава и Черна гора, докато останалите държави от Западните Балкани изостават в процеса. Косово остава единствената страна в региона, която все още няма статут на кандидат за членство.
