Историческа стъпка: Албания отключи финалната група глави за членство в ЕС

Албания направи ключова крачка по пътя към пълноправно членство в Европейския съюз, след като на 17 ноември официално отвори последната група преговорни глави. Става дума за пакетa „Ресурси, земеделие и кохезия“, чието откриване беше обявено по време на седмата Междуправителствена конференция Албания–ЕС в Брюксел, съобщава „Радио Свободна Европа“.

Албанският премиер Еди Рама определи момента като исторически, подчертавайки, че страната е преминала през дълъг и труден път.

„Допреди съвсем малко това изглеждаше невъзможно“, заяви Рама по време на видеоконферентен разговор с датската външна министър Мари Бьоре и еврокомисаря по разширяването Марта Кос.

Той допълни, че вижда нова динамика в европейската политика на разширяване, която вдъхновява страната да продължи с бързи темпове към следващите етапи.

„Ще направим всичко по силите си да продължим напред със същата интензивност, дисциплина и упорита работа… този общ процес, който градим заедно с партньорите си, няма да спре“, подчерта премиерът.

От своя страна еврокомисар Марта Кос подчерта значението на реформите, извършени от Тирана, които са позволили откриването на последната група преговорни глави.

„Ние сме ангажирани да доведем Албания в ЕС. Успехът на Албания е резултат от усилията на властите за прилагане на важни реформи“, заяви Кос.

Албания официално е кандидат за членство от 2014 г., а реалните преговори започнаха през 2022 г. Днешната стъпка поставя финал на процеса по откриване на всички шест групи глави и отваря врата към последния етап — техническото приключване на преговорите, очаквано до 2027 г.

След приключването на техническата част страната ще влезе в политическа фаза, изискваща ратификация от парламентите на всичките 27 държави членки. Европейският съюз изразява оптимизъм, че Албания може да финализира своя път към членство до 2030 г. — срок, който премиерът Рама вече определя като стратегически приоритет в своя четвърти мандат.

Успоредно с Албания, положителни сигнали получава и Черна гора, докато останалите държави от Западните Балкани изостават в процеса. Косово остава единствената страна в региона, която все още няма статут на кандидат за членство.