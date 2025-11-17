НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 17.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Историческа стъпка: Албания отключи финалната група глави за членство в ЕС

          0
          6
          Снимка: easyflags.co.uk
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Албания направи ключова крачка по пътя към пълноправно членство в Европейския съюз, след като на 17 ноември официално отвори последната група преговорни глави. Става дума за пакетa „Ресурси, земеделие и кохезия“, чието откриване беше обявено по време на седмата Междуправителствена конференция Албания–ЕС в Брюксел, съобщава „Радио Свободна Европа“.

          - Реклама -

          Албанският премиер Еди Рама определи момента като исторически, подчертавайки, че страната е преминала през дълъг и труден път.

          „Допреди съвсем малко това изглеждаше невъзможно“, заяви Рама по време на видеоконферентен разговор с датската външна министър Мари Бьоре и еврокомисаря по разширяването Марта Кос.

          Той допълни, че вижда нова динамика в европейската политика на разширяване, която вдъхновява страната да продължи с бързи темпове към следващите етапи.

          „Ще направим всичко по силите си да продължим напред със същата интензивност, дисциплина и упорита работа… този общ процес, който градим заедно с партньорите си, няма да спре“, подчерта премиерът.

          От своя страна еврокомисар Марта Кос подчерта значението на реформите, извършени от Тирана, които са позволили откриването на последната група преговорни глави.

          „Ние сме ангажирани да доведем Албания в ЕС. Успехът на Албания е резултат от усилията на властите за прилагане на важни реформи“, заяви Кос.

          Албания официално е кандидат за членство от 2014 г., а реалните преговори започнаха през 2022 г. Днешната стъпка поставя финал на процеса по откриване на всички шест групи глави и отваря врата към последния етап — техническото приключване на преговорите, очаквано до 2027 г.

          След приключването на техническата част страната ще влезе в политическа фаза, изискваща ратификация от парламентите на всичките 27 държави членки. Европейският съюз изразява оптимизъм, че Албания може да финализира своя път към членство до 2030 г. — срок, който премиерът Рама вече определя като стратегически приоритет в своя четвърти мандат.

          Успоредно с Албания, положителни сигнали получава и Черна гора, докато останалите държави от Западните Балкани изостават в процеса. Косово остава единствената страна в региона, която все още няма статут на кандидат за членство.

          Албания направи ключова крачка по пътя към пълноправно членство в Европейския съюз, след като на 17 ноември официално отвори последната група преговорни глави. Става дума за пакетa „Ресурси, земеделие и кохезия“, чието откриване беше обявено по време на седмата Междуправителствена конференция Албания–ЕС в Брюксел, съобщава „Радио Свободна Европа“.

          - Реклама -

          Албанският премиер Еди Рама определи момента като исторически, подчертавайки, че страната е преминала през дълъг и труден път.

          „Допреди съвсем малко това изглеждаше невъзможно“, заяви Рама по време на видеоконферентен разговор с датската външна министър Мари Бьоре и еврокомисаря по разширяването Марта Кос.

          Той допълни, че вижда нова динамика в европейската политика на разширяване, която вдъхновява страната да продължи с бързи темпове към следващите етапи.

          „Ще направим всичко по силите си да продължим напред със същата интензивност, дисциплина и упорита работа… този общ процес, който градим заедно с партньорите си, няма да спре“, подчерта премиерът.

          От своя страна еврокомисар Марта Кос подчерта значението на реформите, извършени от Тирана, които са позволили откриването на последната група преговорни глави.

          „Ние сме ангажирани да доведем Албания в ЕС. Успехът на Албания е резултат от усилията на властите за прилагане на важни реформи“, заяви Кос.

          Албания официално е кандидат за членство от 2014 г., а реалните преговори започнаха през 2022 г. Днешната стъпка поставя финал на процеса по откриване на всички шест групи глави и отваря врата към последния етап — техническото приключване на преговорите, очаквано до 2027 г.

          След приключването на техническата част страната ще влезе в политическа фаза, изискваща ратификация от парламентите на всичките 27 държави членки. Европейският съюз изразява оптимизъм, че Албания може да финализира своя път към членство до 2030 г. — срок, който премиерът Рама вече определя като стратегически приоритет в своя четвърти мандат.

          Успоредно с Албания, положителни сигнали получава и Черна гора, докато останалите държави от Западните Балкани изостават в процеса. Косово остава единствената страна в региона, която все още няма статут на кандидат за членство.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Унгарски енергиен интерес към „Лукойл“ в България: Сиярто дава сигнал

          Пламена Ганева -
          Унгарски енергийни компании може да се включат в преговорите за придобиването на активите на „Лукойл“ в България, които руската компания е принудена да продаде...
          Политика

          ЕС в паника: Украйна ще се нуждае от 70 млрд. евро още догодина

          Пламена Ганева -
          Украйна ще се нуждае от над 70 милиарда евро само през 2026 г., за да финансира войната си срещу Москва. Това се посочва в...
          Политика

          Флориан Филипо избухна: „Нито едно евро повече за Украйна!“

          Пламена Ганева -
          Френският политик Флориан Филипо, лидер на партията „Патриотите“, отправи остра критика към проведената среща между президента Еманюел Макрон и украинския държавен глава Володимир Зеленски....

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions