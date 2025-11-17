ISW: Руската армия завършва обкръжението на ВСУ в Покровск и Мирноград

Руската армия се опитва да завърши обкръжението на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Покровск и Мирноград. Това се посочва в доклад на анализаторите от Института за изследване на войната (ISW), предава УНИАН.

- Реклама -

Отбелязва се, че последните действия на руските сили показват, че те дават приоритет на усилията за завършване на обкръжението, стремейки се физически да прекъснат украинските наземни комуникационни линии, които осигуряват подкрепа на бойците в Покровск и Мирноград.

„Тази оценка обръща предишното наблюдение на ISW, че руските сили очевидно са били фокусирани върху превземането на град Покровск, а не върху завършването на обкръжението. Геолокиран видеозапис, публикуван на 16 ноември, показва, че руските сили наскоро са провели инфилтрационна мисия с размерите на огнева група северно от Покровск“, се казва в доклада.

ISW оценява, че украинските сили са убили или ранили руските военнослужещи, участвали в тази мисия.

„Следователно не е ясно дали руските войски задържат позициите си в този район“, отбелязват анализаторите.

Докладът цитира и информация, предоставена от представител на украинска бригада, действаща на Покровско направление. На 16 ноември той съобщи, че руските войски са се върнали към провеждането на инфилтрации в Покровск, използвайки малки пехотни групи от двама до трима войници вместо механизирани атаки, вероятно в отговор на провала на подобни атаки.

„Украински военнослужещ, действащ в съседния тактически район Константиновка-Дружковка, заяви пред CNN на 16 ноември, че броят на руските инфилтрационни екипи наскоро е намален от пет-седем бойцо до трима. Украински оператор на дрон на Покровско направление заяви пред CNN, че инфилтрационните тактики на руските войски се основават на предположението, че оцелелите от инфилтрационните екипи могат да се окопаят, което подчертава скъпоструващия характер на подобни тактики“, добавят анализаторите.