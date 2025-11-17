ISW: Ситуацията е „крайно сериозна“, руснаците са на 4 километра от Гуляйполе

Ситуацията при Гуляйполе е крайно сериозно за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), тъй като руските войски продължават да напредват и да поддържат интензивни настъпателни операции, според доклад на базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW).

Анализаторите отбелязват, че руските войски се опитват да изолират Гуляйполе от североизток, за да подкрепят усилията си за превземане на града от изток.

Според техните данни руските войски продължават да напредват към Гуляйполе и магистралата Т-0401 Покровское-Гуляйполе, една от основните украински железопътни линии, снабдяващи Гуляйполе. Геолокационни изображения, публикувани на 15 и 16 ноември, показват, че руските войски наскоро превзеха Ровнополе и напреднаха на изток от Затишие по магистралата Гуляйполе-Малиновка.

„Последните руски офанзиви довеждат руските войски на приблизително осем километра североизточно от Гуляйполе и на четири километра източно от Гуляйполе“, отбелязват анализаторите.

Междувременно, Владислав Волошин, представител на Силите за отбраната на Юга на Украйна, отбеляза, че последните руски офанзиви заплашват да отрежат Гуляйполе от ключови логистични маршрути, включително магистралата Т-0401 Покровское-Гуляйполе.

ISW също така отбелязва, че според DeepState руските операции за проникване в посока Гуляйполе вече им позволяват да проникнат през украинската отбрана на разстояние до пет километра от фронтовата линия.

Анализаторите също така отбелязват, че руското военно командване е преразположило части на 38-ма мотострелкова бригада от позиции южно от Гуляйполе, за да подсили операциите източно от града.