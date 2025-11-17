НА ЖИВО
          Иван Колев: На събранието на БФЛА имаше хора, докарани с автобуси

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „През последните 20 години леката атлетика не ни дава достатъчно.“

          Това каза бившият председател на Българската федерация по лека атлетика Иван Колев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Колев обясни, че на 1-и август, след като е обявил преди това, че ще се стреми към промяна, му у била отнета думата по време на провелото се общо събрание.

          Колев направи съпоставка между ситуацията в Българския футболен съюз и тази във Федерацията по лека атлетика. Той посочи, че както Бербатов, Мартин Димитров и Стилян Иванов не са били избрани за ръководели, същото се е случило и с отказа Ивет Лалова и Тереза Маринова, които остават извън управителния съвет на тяхната федерация.

          „Вотът за избор на ръководство винаги е таен, но тук тази концепция не е възприета. Имаше хора, които бяха докарани с автобуси, за да гласуват. Стана ми неудобно, когато ги видях тези делегати“, каза още гостът.

