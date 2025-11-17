Иван Колев: На събранието на БФЛА имаше хора, докарани с автобуси

„През последните 20 години леката атлетика не ни дава достатъчно.“

Това каза бившият председател на Българската федерация по лека атлетика Иван Колев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

Колев обясни, че на 1-и август, след като е обявил преди това, че ще се стреми към промяна, му у била отнета думата по време на провелото се общо събрание.

Колев направи съпоставка между ситуацията в Българския футболен съюз и тази във Федерацията по лека атлетика. Той посочи, че както Бербатов, Мартин Димитров и Стилян Иванов не са били избрани за ръководели, същото се е случило и с отказа Ивет Лалова и Тереза Маринова, които остават извън управителния съвет на тяхната федерация.