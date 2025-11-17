Калфин с остра критика към бюджета: Липсват реформи и перспектива, а правителството се крие

„Отвън изглеждаме доста объркани. Някой трябва да поеме отговорност, включително и за бюджета. За първи път виждам да се обяви бюджет и да заявят, че не го харесват.“ С тези думи бившият министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин коментира проекта на държавния бюджет в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Според него бюджетът не е важен само с числата, а с политиките, които се залагат в него. „Вместо да поеме отговорност правителството се крие“, добави Калфин.

Той отбеляза, че очакванията за икономически растеж от 3% са добри, но би било желателно темпът да е по-бърз. „Плащаме си цената за двете години политически хаос. Не виждаме обаче лидерство в правителството. Цялата тази несигурност се отразява на инвеститорския интерес“, обясни бившият министър. Основният му извод е, че „политики в бюджета има, но няма реформи и перспективи“.

Калфин разкритикува остро и бонусите в държавната администрация, определяйки ги като „неприемлива практика“, която силно дразни обществото. Относно увеличенията на заплатите в определени сектори, като „Сигурността“, той посочи, че е необходимо ясно обяснение какво точно прави съответният сектор за обществото, за да оправдае по-високите възнаграждения.

Бившият социален министър коментира и състоянието на пазара на труда. „Когато работодателите не могат да осигурят нормална заплата при недостиг на работна ръка, показва лоши икономически условия“, заяви той.

По темата за данъчната система Ивайло Калфин беше категоричен: „Това е несправедливо. С плоския данък се облагат много по-пропорционално хората с по-ниски доходи.“ Според него ниският данък в момента не води до привличане на големи инвестиции, а евентуално решение за повишаване на данъците трябва да бъде част от по-дългосрочна и обмислена политика на кабинета.