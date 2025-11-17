НА ЖИВО
          Командирът от „Айдар" Евгений Дикий се закани: Тази зима редовите руснаци ще почувстват за първи път последствията от войната

          Евгений Дикий
          Евгений Дикий
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украйна, за първи път от началото на войната, започна да нанася удари по руска енергийна инфраструктура в навечерието на зимата, въпреки че от известно време имаше техническа възможност. Това заяви пред Radio NV Евгений Дикий, ветеран от руско-украинската война, бивш ротен командир в батальона „Айдар“ и директор на Националния антарктически научен център на Украйна.

          „До самия край не докосвахме съоръжения, които по същество са гражданска инфраструктура. Но в крайна сметка ни писна. Когато стана ясно, че руснаците ще се съсредоточат върху наказването на нашето цивилно население за съпротивата му. И през тази четвърта зима ключовата им стратегическа цел тази зима е да пробият тила ни и те ще унищожат енергийната ни инфраструктура практически до основи. С други думи, те имат ясна военна цел. Например, превземането на Покровск, така да се каже“, заяви Дикий.

          Той добави, че сред руснаците единствените хора, които усещат последиците от войната досега, са тези, които са подписали договори с руската армия, и техните семейства. В същото време по-голямата част от руското население не разбира последиците от пълномащабно нахлуване в Украйна.

          „Тази зима, за първи път, средностатистическият руснак най-накрая ще усети поне някои от последствията от действията на своето правителство, на своя диктатор. Сега те ще започнат да развиват една много проста причинно-следствена връзка, която все още не са схванали. Вие обичате своя цар, вашият цар напада съседни държави и поради това вие нямате ток. Тази есен и тази зима ще внушим на руснаците това основно разбиране, че всеки е отговорен за това, което прави страната му“, добави Дикий.

