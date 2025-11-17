КРИК: Гангстери и бивши престъпници обслужват Вучич

Разследване на КРИК и други независими сръбски медии показва как фигури от организираната престъпност, хулигански групировки и частни охранителни структури активно участват в проправителствените митинги на режима на Александър Вучич от началото на 2025 г. Вместо да се разчита само на полицията, властта използва параструктури от лоялисти, които служат като неофициално средство за натиск, сплашване и насилие срещу протестиращите студенти и граждани.

Тези групи се събират в импровизирания лагер „Чачиленд“, разположен срещу Президентския дворец в Белград. Проправителствените медии го описват като място, което защитава държавния глава от „външни манипулации“, но КРИК документира, че там се движат хора с тежки криминални биографии. Сред тях е Петър Панич – Пана, бивш приближен на лидера на „Земунския клан“ Душан Спасоевич. Той има тринадесет дела за насилие, изнудване и незаконно оръжие, а години наред избягва съдебни процеси благодарение на медицински документи, подписвани от тогавашния здравен министър Златибор Лончар. Панич е забелязан в лагера на 15 март, малко преди масова демонстрация.

Наред с него в лагера се появява и Джордже Прелич, бивш лидер на хулиганската групировка „Алкатраз“, осъден за убийството на френския футболен запалянко Брис Татон през 2009 г. Освободен условно през 2021 г., Прелич открито подкрепя Вучич и оправдава участието си в проправителствените акции.

„Дойдох от патриотизъм. Срещу нас стоят орди от зло с усташка идеология“, казва той пред КРИК.

Сред най-агресивните участници е Владимир Мандич – бивш хандбалист, превърнал се в бизнесмен с влияние в управляващата партия. На 1 май Мандич бе заснет да рита студент в гръб. Той е бил разследван за опит за убийство и е свързван с незаконен пренос на пари в Черна гора за купуване на гласове. Днес контролира частна охранителна фирма и притежава близо петдесет имота. Неговите структури, според КРИК, често се използват за „управление“ на улични сблъсъци.

Други участници – като Боян Вуйошевич, известен като Мрвица – се появяват редовно на митинги и нападения. Той работи нелегално за охранителна компания, свързана с хора около Вучич, и е заснет да удря протестиращи. На въпрос на журналисти отговаря единствено с обиди:

„Усташи! Предатели!“

Присъстват и фигури от паравоенни групи. Владимир Вучетич, обвинен в тероризъм по случая „Банска“ от 2023 г. и издирван от Интерпол, се движи свободно в лагера на Видовдан – знак за мълчаливата защита, която получава от властите.

На същото събитие се появява и Дияна Хркалович, бивш държавен секретар в МВР, осъдена за търговия с влияние. Облечена в бяло и заобиколена от телохранители, тя поздравява поддръжниците на властта, въпреки че години наред е обвинявана, че е възпрепятствала разследвания срещу престъпни групи. Проправителствените медии вече я представят като твърд защитник на режима.

Сходна картина се наблюдава и в други градове. В Нови Сад е заснет Йован Кецман, бивш член на клан „Фирма“, да хвърля стол по протестиращи. До него действат братята Йово и Миленко Станаревич – и двамата с насилствено минало. В Панчево Деян Симеунович, бивш охранител и съден за убийство през 2008 г., се изправя срещу разгневени граждани. В Ниш студентите разпознават Никола Радонич – осъден за намушкване на мъж с антифашистка тениска.

Тези присъствия, подчертава КРИК, не са случайни. Те очертават система на кооптация, при която насилници и криминални фигури се превръщат в улично крило на властта. Вместо да бъдат държани отговорни за действията си, тези хора се появяват до представители на управляващата партия, често дори на събития, където присъства президентът.

Докато студентите искат свободни избори и край на полицейските репресии, властта използва хибридна армия от лоялисти и бивши престъпници, които действат чрез страх, насилие и уличен натиск.