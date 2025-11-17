Критикуваната план-сметка тръгва към пленарната зала тази седмица

План-сметката за следващата година се превърна в една от най-обсъжданите теми през седмицата, след като срещна остри критики от работодатели, синдикати и опозицията.

Бюджетът за 2026 г. остава на преден план, въпреки че Националният съвет за тристранно сътрудничество се провали два пъти в опитите си да заседава. От Министерския съвет подчертаха, че документът ще се разглежда във вида, в който е бил договорен между партиите, подкрепящи кабинета.

Във вторник ресорните комисии ще обсъдят на първо четене законопроектите за държавното обществено осигуряване, Здравната каса и държавния бюджет. Очаква се те да влязат за дебат в пленарната зала още в четвъртък и петък.

Въпреки критиките, правителството заявява, че това е „оптималният бюджет“, който коалицията и парламентарното мнозинство могат и ще подкрепят.