      понеделник, 17.11.25
          Критикуваната план-сметка тръгва към пленарната зала тази седмица

          Дамяна Караджова
          План-сметката за следващата година се превърна в една от най-обсъжданите теми през седмицата, след като срещна остри критики от работодатели, синдикати и опозицията.

          Бюджетът за 2026 г. остава на преден план, въпреки че Националният съвет за тристранно сътрудничество се провали два пъти в опитите си да заседава. От Министерския съвет подчертаха, че документът ще се разглежда във вида, в който е бил договорен между партиите, подкрепящи кабинета.

          Кога започва обсъждането на Бюджет 2026: напрежението в парламента расте

          Във вторник ресорните комисии ще обсъдят на първо четене законопроектите за държавното обществено осигуряване, Здравната каса и държавния бюджет. Очаква се те да влязат за дебат в пленарната зала още в четвъртък и петък.

          Въпреки критиките, правителството заявява, че това е „оптималният бюджет“, който коалицията и парламентарното мнозинство могат и ще подкрепят.

          Кога започва обсъждането на Бюджет 2026: напрежението в парламента расте

          Правосъдие

          Делото „Дебора“ продължава с разпит на нови свидетели

          Десислава Димитрова -
          Днес в Районния съд в Пловдив ще се проведе ново заседание по делото „Дебора“, на което се очаква да бъдат разпитани свидетели.
          Крими

          Драматична спасителна операция: четири деца свалени от покрив на изоставена сграда в София

          Дамяна Караджова -
          Четири деца бяха спасени след напрегната двучасова акция на полицията и пожарната в столичния квартал „Овча купел“.
          Политика

          Брюксел обсъжда върховенството на закона в България и още три страни

          Десислава Димитрова -
          На днешното заседание на Съвета „Общи въпроси“ в Брюксел ще бъде обсъдено върховенството на закона в България, Чехия, Ирландия и Германия.

