Кучине Лубе (Чивитанова) с Алекс Николов регистрира втора загуба в Италия

Световният вицешампион Александър Николов и отборът на Кучине Лубе (Чивитанова) претърпяха втора загуба за новия сезон в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей отстъпиха на Газ Сейлс Блуенерджи (Пиаченца) с 0:3 (27:29, 26:28, 22:25) гейма в мач от пети кръг на първенството.

- Реклама -

Николов завърши със скромните осем точки в актива. Ерик Льоепки се разписа с 10. За победителите Алесандро Боволента се отчете с 21 точки, 13 добави Ефе Мандъраджъ.

Лубе е трети в таблицата с 13 точки, докато Пиаченца е на шеста позиция с 9 пункта.

В следващия кръг Лубе се изправя срещу Сонепар Падуа в неделя, 23 ноември, от 18:00 ч. б.в. Пиаченца пък играе с Юаса Батъри Гротадзолина с Георги Татаров и Илия Петков в състава.