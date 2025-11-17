НА ЖИВО
          Кучине Лубе (Чивитанова) с Алекс Николов регистрира втора загуба в Италия

          Отборът на българина претърпя поражение, отстъпвайки на Газ Сейлс Блуенерджи (Пиаченца) с 0:3 (27:29, 26:28, 22:25) гейма

          Снимка: www.facebook.com/volleyBUL.official
          Световният вицешампион Александър Николов и отборът на Кучине Лубе (Чивитанова) претърпяха втора загуба за новия сезон в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей отстъпиха на Газ Сейлс Блуенерджи (Пиаченца) с 0:3 (27:29, 26:28, 22:25) гейма в мач от пети кръг на първенството.

          Николов завърши със скромните осем точки в актива. Ерик Льоепки се разписа с 10. За победителите Алесандро Боволента се отчете с 21 точки, 13 добави Ефе Мандъраджъ.

          Лубе е трети в таблицата с 13 точки, докато Пиаченца е на шеста позиция с 9 пункта.

          В следващия кръг Лубе се изправя срещу Сонепар Падуа в неделя, 23 ноември, от 18:00 ч. б.в. Пиаченца пък играе с Юаса Батъри Гротадзолина с Георги Татаров и Илия Петков в състава.

          Футбол

          Валери Божинов: Къде е държавата, когато българският спорт е в кома, а футболът – напълно изоставен?

          Николай Минчев -
          Валери Божинов избухна със силно емоционален пост в социалните мрежи след поражението на България от Турция с 0:2 в Бурса. Бившият национал скочи на...
          Тенис

          Сблъсъкът на титаните е за Яник Синер

          Николай Минчев -
          Яник Синер защити титлата си на Финалите на ATP с победа срещу Карлос Алкарас с 7-6 (7-4), 7-5 и сложи край на бурния сезон...
          Спорт

          Норвегия и Холанд пак пребиха Италия и са на първо Световно този век

          Станимир Бакалов -
          Норвегия се класира за първото си Световно първенство пред XXI век, след като обърна Италия от 0:1 до 4:1 като гост в двубой от...

