Le Monde: Франция ще пита Зеленски за корупционния скандал

Корупционният скандал в Украйна ще бъде една от основните теми по време на предстоящата визита на украинския президент Володимир Зеленски в Париж в понеделник, съобщава френският вестник Le Monde.

Според изданието, въпреки ограничените си бюджетни възможности, Франция възнамерява да продължи военната подкрепа за Киев. Въпреки това, очакванията са, че новият голям корупционен скандал ще бъде поставен на масата по време на разговорите.

„Френските власти обещават да продължат своята военна подкрепа, но се очаква настоящият скандал да бъде обсъден по време на визитата на Зеленски“, пише Le Monde.

От Елисейския дворец заявяват, че между Париж и Киев има „доверителен диалог“, като украинското ръководство добре познава настояванията на Франция за повече прозрачност и сериозна борба с корупцията.

„В Киев много добре знаят нашите изисквания – прозрачност и сериозен подход към антикорупционните мерки“, коментира представител на президентството.

Масирани обиски и разкрития на НАБУ

На 10 ноември Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) съобщи за мащабна спецоперация в сферата на енергетиката. В Telegram бяха публикувани снимки на иззети чанти, пълни с пачки чуждестранна валута.

Депутатът Ярослав Железняк разкри, че обиски са проведени:

у бившия министър на енергетиката и действащ министър на правосъдието Герман Галушченко

в държавната компания „Енергоатом“

в дома на бизнесмена Тимур Миндич, считан за близък до Зеленски

Според източници Миндич е бил прибързано изведен от страната малко преди обиските.

Аудиозаписи, кодови имена и нови обвиняеми

НАБУ публикува и фрагменти от аудиозаписи, в които фигурират лица с кодови имена:

„Карлсон“ – бизнесменът Тимур Миндич

– бизнесменът Тимур Миндич „Тенор“ – Дмитрий Басов, представител на „Енергоатом“

– Дмитрий Басов, представител на „Енергоатом“ „Рокет“ – Игор Миронюк, съветник на бившия министър Галущенко

На 11 ноември НАБУ повдигна обвинения на седем участници в престъпна организация, сред които Миндич и бившият украински вицепремиер Алексей Чернишов.

Политически последствия

Под натиска на разкритията украинското правителство вече е отстранило:

министъра на правосъдието Герман Галушченко

предстои Радата да гласува отстраняването на министъра на енергетиката Светлана Гринчук

Президентът Зеленски пък наложи санкции срещу Миндич и неговия финансов партньор Александър Цукерман.