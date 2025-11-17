Марчело Абонданца: Говорихме малко, стимулът е прекалено голям, целта ни е Олимпиадата през 2032 година

„Голямата ни цел е Олимпиадата през 2032 година“. Това заяви преди минути новият старши треньор на женския национален отбор по волейбол Марчело Абонданца.

- Реклама -

Италианският специалист се завърна начело на дамите след периода 2011-2014. Договорът му е за две плюс една години, като ще бъде автоматично подновен при изпълнение на голямата цел. На брифинга в Пресклуб България присъстваха още президентът на БФ Волейбол Любомир Ганев и координаторът на националните отбори Николай Иванов.

„След проведени дебати как да процедира женското направление, Управителният съвет на Федерацията се спря на това да изкопира модела при мъжете – да привлечем доказан специалист. Имаме много младо и талантливо поколение, включително световните шампионки до 19 г. Да можем по най-бързия начин да интегрираме състезателките. На този отбор поставихме цел да се класира на Олимпиадата 2032 г. Мисля, че всички знаете СВ-то на Марчело Абонданца. Убедени сме, че имаме страхотни състезателки. От тях, в процес на работата, с много желание и себераздаване, трябва да направим така, че тези състезателки да играят задружно и да започнат да мечтаят така, както всички ние“, започна Ганев, а Иванов беше лаконичен:

„Посланието е ясно – опитен треньор, който да извлече максимума от нашите млади момичета“.

„Говорихме малко, стимулът е прекалено голям – да се опитаме да усъвършенстваме всички тези талантливи състезателки. Всичко ме впечатли. Направеното през последните години ме задължава да опитам в тази моя задача. Определено с необходимото количество работа ще стигнат до необходимото ниво. Имам нужда от време, но да се върна на 2013 – бяхме вече работили две години заедно, за да сме конкурентни на големите световни сили. Наистина нашата голяма цел е Олимпиадата през 2032. За да стигнем до нея, трябва да минем през висчки етапи. Аз съм много уверен, че тези състезателки ще направят необходимия скок“, оптимист е Абонданца.

„През 2013 също съчетавах работата на национален селекционер и треньор на Фенербахче, 12 години по-късно ситуацията се повтаря. Трудно е да се каже кога момичетата ще стигнат това ниво. Мисля, че има няколко състезателки, които могат да избухнат веднага, но на други ще им е нужно повече време. Последният национален отбор, с който работих, беше Гърция – там работех с момичета между 16 и 21 г. Мисля, че онова поколение извървя своя път. То даде максимума за националния отбор и сега е редно да се даде път на младите“, каза още италианецът, когато беше запитан и за разчитането на по-опитни волейболистки в отбора.

„За всичките тези 12 години работих в шест различни държави на три различни континента. Това помогна за моето усъвършенстване. След 12 години виждам познати лица. Преди всичко ще ни трябва време. Това, което направиха мъжете, беше невероятно. Няма официална длъжност, когато сметнат от федерацията, всичко това ще бъде споделено. Трябва да видим от Лигата на нациите. Там ще бъде много трудно. Младите състезателки могат да израстват, когато играят, без значение дали печелят или губят. Не трябва да гледаме ранкинга на България, а да се фокусираме върху този след две години“, категоричен беше новият селекционер на жените.

Ганев пък заяви, че няма да има натурализирани състезателки в състава. „Няма да има натурализация. Трябва състезателката да е живяла 2-3 години тук. Знаете, че на Леон му отне четири години преди да играе за полския национален отбор. Вчера гледах баскетболистките, видях една американка. Нашата цел е да даваме възможност на българските състезателки. Политиката няма как да бъде променена. Много сложни станаха правилата на Международната федерация. Ще гоним цели с наши момичета“, сподели президентът на БФ Волейбол. |