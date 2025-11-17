НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 17.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Майор от ВСУ посочи оръжието, което ще забави настъплението на Русия

          0
          162
          Олег Ширяев
          Олег Ширяев
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          На фона на интензивните боеве в Донецка, Харковска и Запорожка област, украинският майор Олег Ширяев, командир на 225-ти батальон на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), се обърна към администрацията на Доналд Тръмп с молба да предостави на Украйна далекобойни ракети „Томахоук“. В хода на интервю пред Fox News от фронтовата линия в Сумска област, офицерът призна, че украинската армия изпитва критичен недостиг на далекобойни оръжия, които биха могли значително да променят ситуацията на фронта.

          - Реклама -

          „Основното нещо, от което се нуждаем, са далекобойни ракети. Ще защитаваме страната си с всички налични средства. Тази война е най-голямата война в света след Втората световна война“, заяви той.

          Майорът подчерта, че борбата на Украйна е не само съпротива срещу руската агресия, но и кулминация на дълга, историческа борба за независимост от Москва:

          „През последните 300 години нашата конфронтация беше шанс за получаване на независимост. И аз съм уверен, че ще спечелим тази война“.

          Според американски експерти доставката на ракети „Томахоук“ може да даде предимство на Киев на бойното поле и да засили позицията му в потенциални преговори за прекратяване на войната.

          Джон Харди, заместник-директор на програмата за Русия във Фондацията за защита на демокрациите, заяви:

          „Укрепването на способностите на Киев за удари на далечни разстояния ще помогне за налагането на по-големи разходи на Москва и ще подкопае руските настъпателни операции. Това ще даде на Украйна и Съединените щати по-голямо предимство за постигане на мир“.

          На фона на интензивните боеве в Донецка, Харковска и Запорожка област, украинският майор Олег Ширяев, командир на 225-ти батальон на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), се обърна към администрацията на Доналд Тръмп с молба да предостави на Украйна далекобойни ракети „Томахоук“. В хода на интервю пред Fox News от фронтовата линия в Сумска област, офицерът призна, че украинската армия изпитва критичен недостиг на далекобойни оръжия, които биха могли значително да променят ситуацията на фронта.

          - Реклама -

          „Основното нещо, от което се нуждаем, са далекобойни ракети. Ще защитаваме страната си с всички налични средства. Тази война е най-голямата война в света след Втората световна война“, заяви той.

          Майорът подчерта, че борбата на Украйна е не само съпротива срещу руската агресия, но и кулминация на дълга, историческа борба за независимост от Москва:

          „През последните 300 години нашата конфронтация беше шанс за получаване на независимост. И аз съм уверен, че ще спечелим тази война“.

          Според американски експерти доставката на ракети „Томахоук“ може да даде предимство на Киев на бойното поле и да засили позицията му в потенциални преговори за прекратяване на войната.

          Джон Харди, заместник-директор на програмата за Русия във Фондацията за защита на демокрациите, заяви:

          „Укрепването на способностите на Киев за удари на далечни разстояния ще помогне за налагането на по-големи разходи на Москва и ще подкопае руските настъпателни операции. Това ще даде на Украйна и Съединените щати по-голямо предимство за постигане на мир“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Пилотите на F-35B ще изхвърлят ракети в океана заради „мизерна икономия“ на 300 хиляди долара за системата за вертикално излитане от самолетоносачи

          Иван Христов -
          Министерството на отбраната на Великобритания обяви, че е спестило над 300 000 долара чрез модернизиране на системата за вертикално кацане на изтребители на самолетоносачи....
          Война

          Русия показа как ще изглежда модернизирания Су-57 с плоски дюзи

          Иван Христов -
          На изложението Dubai Airshow 2025 в ОАЕ бе показан модел на руския изтребител Су-57 от пето поколение, оборудван с нови двигатели АЛ-51Ф1 (известни още...
          Война

          Евгений Дикий за изтеглянето на ВСУ от Покровск: Да се настъпва е по-лесно, отколкото да се отстъпва

          Иван Христов -
          Русия е успяла да наложи на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) тежки градски боеве в Покровск и Мирноград.  Това заяви пред Radio NV Евгений...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions