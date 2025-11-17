На фона на интензивните боеве в Донецка, Харковска и Запорожка област, украинският майор Олег Ширяев, командир на 225-ти батальон на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), се обърна към администрацията на Доналд Тръмп с молба да предостави на Украйна далекобойни ракети „Томахоук“. В хода на интервю пред Fox News от фронтовата линия в Сумска област, офицерът призна, че украинската армия изпитва критичен недостиг на далекобойни оръжия, които биха могли значително да променят ситуацията на фронта.

„Основното нещо, от което се нуждаем, са далекобойни ракети. Ще защитаваме страната си с всички налични средства. Тази война е най-голямата война в света след Втората световна война“, заяви той.

Майорът подчерта, че борбата на Украйна е не само съпротива срещу руската агресия, но и кулминация на дълга, историческа борба за независимост от Москва:

„През последните 300 години нашата конфронтация беше шанс за получаване на независимост. И аз съм уверен, че ще спечелим тази война“.

Според американски експерти доставката на ракети „Томахоук“ може да даде предимство на Киев на бойното поле и да засили позицията му в потенциални преговори за прекратяване на войната.

Джон Харди, заместник-директор на програмата за Русия във Фондацията за защита на демокрациите, заяви:

„Укрепването на способностите на Киев за удари на далечни разстояния ще помогне за налагането на по-големи разходи на Москва и ще подкопае руските настъпателни операции. Това ще даде на Украйна и Съединените щати по-голямо предимство за постигане на мир“.