Майорът от НГУ Алексей Хетман: Русия няма да постигне съществени успехи на Запорожко направление

На Запорожко направление е възможно изостряне на ситуацията за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), но руската армия няма да може да постигне значителен успех там. Това заяви пенсионираният майор от Националната гвардия на Украйна Алексей Хетман, ветеран от Руско-украинската война, в ефира на ТВ „Еспресо“.

Той обясни това с това, че намеренията на руснаците да настъпият на Запорожкото направление са били ясни. Затова там се изградени няколко отбранителни линии.

„Настъплението там е незначително. Всяка армия, която започва настъпление, има придвижване. В историята на военните действия никога не е имало случай, в който армия настъпва и след това не се придвижва. Затова се изграждат първа, втора и трета линия на отбрана. Разбира се, че първата линия се изчерпва, втората почти спира, а на третата, според военната логика, врагът трябва да спре“, отбеляза той.

Специалистът добави, че на Запорожко направление са докарани резерви. Той прогнозира, че руските настъпателни действия там ще бъдат спрени.

„Малко вероятно е да искат да съсредоточат основната си атака там, вместо в Покровск. Покровск, Константиновка и Мирноград остават основният фокус. Освен това, от Запорожко направление са изтеглени войски именно към направлението, където в момента провеждат настъпателни операции, за да подсилят части непосредствено близо до Покровск. Следователно можем да очакваме ескалация, но няма причина да вярваме, че руснаците ще постигнат нещо значително“, добави той.