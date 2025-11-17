НА ЖИВО
      понеделник, 17.11.25
          Мечка стряска Карлово: денонощни патрули пазят града

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Министерството на земеделието и храните (МЗХ) съобщи, че след постъпилите сигнали за забелязана мечка в град Карлово е установена постоянна координация с Държавното горско стопанство (ДГС) „Карлово“ и Регионалната дирекция по горите – Пловдив.

          „По разпореждане на МЗХ са осигурени денонощни патрули в района, където е наблюдавано животното“, информират от ведомството.

          Екипи на ДГС „Карлово“ извършват непрекъснати обходи денем и нощем, за да се предотвратят инциденти и да се осигури спокойствието на местните жители. До момента няма нови наблюдения на мечката.

          МЗХ призовава гражданите да не оставят храни на открито, тъй като през този сезон мечките активно търсят допълнителни хранителни източници преди зимния период. Това увеличава риска от навлизането им в населени места.

          При евентуална нова поява приоритет остава безопасното прогонване на животното.

          До момента мечката не е нанесла щети, но ако се стигне до доказан набег в населено място и ситуацията не може да бъде овладяна, протоколът допуска контролиран отстрел като краен вариант, извършван само от упълномощени специалисти.

          - Реклама -

          Общество

          Стаматов: Вдигат разходните стандарти с 10%, с толкова трябва да се повишат и учителските заплати

          Никола Павлов -
          Учителските възнаграждения вероятно ще се увеличат с около 10% през 2026 г., ако бъде приет проектът на държавния бюджет в сегашния му вид. Това...
          Крими

          Еврото и Черният петък — новият капан на киброизмамниците

          Пламена Ганева -
          Десетки български граждани са станали жертви на нова измамна схема, при която се използва „обаждане от поддръжката на приложението на банка“. Властите отчитат и...
          Правосъдие

          Инспекторатът към ВСС: Близо 300 магистрати са с несъответствия в имуществените декларации

          Никола Павлов -
          Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) е извършил проверка на 4236 ежегодни декларации за имущество и интереси, подадени за 2024 г. от съдии, прокурори...

