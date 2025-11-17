Мечка стряска Карлово: денонощни патрули пазят града

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) съобщи, че след постъпилите сигнали за забелязана мечка в град Карлово е установена постоянна координация с Държавното горско стопанство (ДГС) „Карлово“ и Регионалната дирекция по горите – Пловдив.

„По разпореждане на МЗХ са осигурени денонощни патрули в района, където е наблюдавано животното", информират от ведомството.

Екипи на ДГС „Карлово“ извършват непрекъснати обходи денем и нощем, за да се предотвратят инциденти и да се осигури спокойствието на местните жители. До момента няма нови наблюдения на мечката.

МЗХ призовава гражданите да не оставят храни на открито, тъй като през този сезон мечките активно търсят допълнителни хранителни източници преди зимния период. Това увеличава риска от навлизането им в населени места.

При евентуална нова поява приоритет остава безопасното прогонване на животното.

До момента мечката не е нанесла щети, но ако се стигне до доказан набег в населено място и ситуацията не може да бъде овладяна, протоколът допуска контролиран отстрел като краен вариант, извършван само от упълномощени специалисти.