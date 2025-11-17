Министърът на отбраната на Германия: Русия напада НАТО още преди 2029 година

Министърът на отбраната на Германия Борис Писториус смята, че НАТО трябва да преразгледа оценките си за конфликт с Русия. В интервю за Frankfurter Allgemeine Zeitung той заяви, че Русия може да възстанови силите си достатъчно, за да атакува държава-членка на НАТО на изток преди 2029 г. По думите му, такива оценки вече съществуват.

Министърът е бил попитан дали Германия има време да се подготви за война в страните от НАТО. В края на краищата Писториус преди това е казвал, че укрепването на отбранителната ѝ политика ще отнеме време.

„Този ​​въпрос остава спекулативен. Военни експерти и разузнавателни служби могат приблизително да преценят кога Русия ще възстанови въоръжените си сили до степен, в която ще бъде способна да атакува държава-членка на НАТО на изток. Винаги сме казвали, че това може да се случи от 2029 г.“, отговори Писториус.

Той обаче добави, че сега са се появили и други оценки, според които това е възможно още през 2028 г. Някои военни историци дори смятат, че миналото лято е било последното мирно.

„Не бива да създаваме впечатлението, че НАТО е неспособно да се защити. Така е. То има значителен потенциал за възпиране – конвенционално, но и ядрено, разбира се. Независимо от това, ние имаме боеспособни въоръжени сили, но, да, трябва да ги екипираме още по-добре“, каза Борис Писториус.