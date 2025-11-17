НА ЖИВО
          Война

          Министърът на отбраната на Германия: Русия напада НАТО още преди 2029 година

          Борис Писториус
          Борис Писториус
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Министърът на отбраната на Германия Борис Писториус смята, че НАТО трябва да преразгледа оценките си за конфликт с Русия. В интервю за Frankfurter Allgemeine Zeitung той заяви, че Русия може да възстанови силите си достатъчно, за да атакува държава-членка на НАТО на изток преди 2029 г. По думите му, такива оценки вече съществуват.

          Министърът е бил попитан дали Германия има време да се подготви за война в страните от НАТО. В края на краищата Писториус преди това е казвал, че укрепването на отбранителната ѝ политика ще отнеме време.

          „Този ​​въпрос остава спекулативен. Военни експерти и разузнавателни служби могат приблизително да преценят кога Русия ще възстанови въоръжените си сили до степен, в която ще бъде способна да атакува държава-членка на НАТО на изток. Винаги сме казвали, че това може да се случи от 2029 г.“, отговори Писториус.

          Той обаче добави, че сега са се появили и други оценки, според които това е възможно още през 2028 г. Някои военни историци дори смятат, че миналото лято е било последното мирно.

          „Не бива да създаваме впечатлението, че НАТО е неспособно да се защити. Така е. То има значителен потенциал за възпиране – конвенционално, но и ядрено, разбира се. Независимо от това, ние имаме боеспособни въоръжени сили, но, да, трябва да ги екипираме още по-добре“, каза Борис Писториус.

