      понеделник, 17.11.25
          Министерският съвет назначи нов шеф на НАП

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Министерският съвет освободи Румен Спецов от длъжността изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП), съобщиха от правителствената пресслужба. Решението идва във връзка с назначаването му за особен търговски управител по силата на РМС № 796 от 14 ноември 2025 г.

          На мястото на Спецов за ръководител на НАП е назначен Христо Марков, който досега беше заместник изпълнителен директор на Агенцията.

          Решението на Министерския съвет е прието неприсъствено.

          ОФИЦИАЛНО: Румен Спецов е вписан като особен управител на „Лукойл“ ОФИЦИАЛНО: Румен Спецов е вписан като особен управител на „Лукойл“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          СКРЪБНА ВЕСТ: Почина едно от най-ярките имена в българската музика

          Никола Павлов -
          Проф. Благовеста Константинова – едно от ярките имена в българската музикална култура – си отиде от този свят, съобщиха от Съюза на българските композитори.Поклонението...
          Политика

          Валентин Кардамски: Ще има предсрочни избори у нас до средата на другата година

          Златина Петкова -
          "Изборът на Спецов е много хитър ход от страна ГЕРБ, защото той беше назначен за председател на НАП от Асен Василев." Това каза журналистът Валентин...
          Политика

          Андрей Димитров: Депутатите с нищо не могат да допринесат за доброто на народа

          Златина Петкова -
          "Депутатите с нищо не могат да допринесат за доброто на народа." Това каза младият студент по политология Андрей Димитров, който беше гост в предаването...

