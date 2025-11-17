Министерският съвет назначи нов шеф на НАП

Министерският съвет освободи Румен Спецов от длъжността изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП), съобщиха от правителствената пресслужба. Решението идва във връзка с назначаването му за особен търговски управител по силата на РМС № 796 от 14 ноември 2025 г.

На мястото на Спецов за ръководител на НАП е назначен Христо Марков, който досега беше заместник изпълнителен директор на Агенцията.

Решението на Министерския съвет е прието неприсъствено.