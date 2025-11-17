НА ЖИВО
          МО РФ обяви превземането на три населени места в Украйна за ден

          В рамките на 24 часа руските войски са превзели три селища в Украйна – Двуречанске в Харковска област, Платоновка в Донецка област и Гай в Днепропетровска област. Това съобщи Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС.

          „Подразделения от групировка войски „Север“, в резултат на активни операции, освободиха село Двуречанске в Харковска област. Подразделения от групировка войски „Юг“, в резултат на решителни действия, освободиха село Платоновка в Донецка народна република. Подразделения от групировка войски „Восток“, в резултат на решителни действия, освободиха село Гай в Днепропетровска област“, ​​се казва в съобщението на руското военно ведомство.

