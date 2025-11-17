НА ЖИВО
          Мундров в Берлин: България стартира национална система за киберсигурност с подкрепата на германския бизнес

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          България официално поставя началото на реализацията на национална система за киберсигурност – стратегически проект, който според министъра на електронното управление Валентин Мундров ще позиционира страната сред лидерите в ЕС по киберустойчивост. Новината беше представена в Берлин по време на работна среща с представители на Източната комисия на германската икономика. В разговора участва и българският посланик в Германия Григор Порожанов.

          В рамките на срещата Мундров очерта основните стъпки, които България предприема, за да създаде модерна и високоефективна система за защита от дигитални заплахи. Проектът ще осигури ранно откриване и анализ на рискове, по-висока устойчивост на институциите и по-добра координация между държавните структури. Преход към по-сигурна дигитална екосистема, подчерта министърът, е приоритет, който ще изведе страната на ново ниво в европейския киберпространствен пейзаж.

          Германските партньори проявиха интерес към възможностите за задълбочаване на сътрудничеството, а разговорите показаха, че дигиталната сигурност е една от най-логичните сфери за съвместна работа. Мундров отбеляза, че в контекста на нарастващите глобални заплахи европейските държави трябва да действат в синхрон.

          „Киберсигурността е общ фронт. Държавите членки трябва да действат заедно, за да бъдат по-силни срещу съвременните заплахи.“

          Министърът представи и напредъка на България в модернизацията на дигиталната инфраструктура, като увери германските компании, че страната разполага със силен ИТ сектор и експерти с международно признание.

          „България има потенциала, експертизата и визията да бъде пример за модерна, сигурна и прозрачна държава“, подчерта Мундров.

          От своя страна представители на германската икономика отбелязаха, че след последните срещи на високо ниво в София вече се наблюдава реален напредък в конкретни направления. Те подчертаха, че българските ИТ специалисти се ползват с високо доверие и присъстват активно в множество европейски и глобални технологични проекти.

          „Германия може да разчита на компетенциите на българските ИТ специалисти… Това партньорство доказва силата на българския ИТ сектор като надежден и устойчив ресурс за международни проекти.“

          В заключение Мундров увери, че Министерството на електронното управление остава готово за устойчиво и разширяващо се партньорство с германските институции и бизнес. Сътрудничеството ще бъде ориентирано към иновации, дигитална сигурност и засилване на икономическите връзки между двете страни.

