Русия е изстреляла хиперзвукова крилата ракета „Циркон“ по цел на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Сумска област. Тя е била изстреляна от нос Чауда в Крим, което показва, че това е първото тестово изстрелване от наземна пускова установка, а не от военен кораб, пише американското военно списание Military Watch Magazine (MWM).

Първото бойно изпитание на ракетата „Циркон“ беше обявено през февруари 2024 г., като руският президент Владимир Путин отбеляза:

„Също така в бой вече е използван и ударният хиперзвуков комплекс „Циркон“, който дори не беше споменат в Посланието от 2018 година, и тази система вече е в строй“.

Той добави, че ракетата е способна да достига скорост от 9 Маха и има обхват над 1000 километра, което значително надвишава възможностите на всички известни типове ракети, с изключение на китайските.

Въпреки че „Циркон“ е разработена предимно като противокорабна ракета, тя е способна да поразява сухопътни цели. Възможностите да бъде тествана срещу кораби е ограничена от липсата на надводни кораби, дори фрегати, Във ВСУ. В момента ракети от този тип се използват на редица руски военни кораби, а първата ядрена подводница клас „Ясен-М“, оборудвана с тези ракети, беше пусната на вода през март. Първото тестово изстрелване на „Циркон“ от подводница клас „Ясен“ се състоя през октомври 2021 г. Дългият обсег и скорост на ракетата значително усложняват нейното прихващане. Първият надводен кораб, въоръжен с този тип ракети, фрегатата „Адмирал Горшков“, влезе в бойно дежурство през януари 2023 г.

Тъй като руският флот не е въвел в експлоатация нито един нов разрушител или крайцер от разпадането на СССР през 1991 г., въвеждането на ракетата „Циркон“ играе решаваща роля за поддържането на жизнеспособността на застаряващия морски флот на страната.

Обобщавайки стойността на ракетата за укрепване на руския флот, тогавашният министър на отбраната Сергей Шойгу заяви:

„Кораб, въоръжен с ракети „Циркон“, е способен да нанася точечни и мощни удари по враг в морето и на сушата. Освен това, отличителна черта на хиперзвуковите ракети „Циркон“ е способността им надеждно да проникват през всякакви съвременни, усъвършенствани системи за противовъздушна и противоракетна отбрана“.

Наред с надводните кораби и подводниците, в момента се разработва и наземна мобилна система за изстрелване на тези ракети. Предвид настоящото напрежение между Русия и членовете на НАТО, се очаква оперативното въвеждане на системата да бъде приоритет.

Според непотвърдени данни, в момента се разработва вариант на ракета с въздушно изстрелване за изтребителя МиГ-31И, докато възможността за разработване на миниатюрна версия за новия стелт изтребител Су-57 се обсъжда широко.