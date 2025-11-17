Над 100 души загинаха при свлачище в нелегална мина в Конго

Над 100 души са загинали при свлачище в нелегална златна мина в южната част на Демократична република Конго, съобщи местната полиция, цитирана от ДПА.

Инцидентът е станал в петък следобед в провинция Луалаба. Първоначално властите съобщиха, че под земните маси са затрупани около 70 души, но впоследствие броят на откритите тела достигна 101.

A colleague in the DRC sent me this heartbreaking video of a massive copper-cobalt mine collapse not far from Kolwezi.



More than 100 buried alive.



Tech and EV supply chains are NOT clean. This is how the blood of the Congo powers our lives. #cobaltred pic.twitter.com/htXZoXsQKN — Siddharth Kara (@siddharthkara) November 17, 2025

Спасителните екипи продължават работа на място, тъй като се смята, че жертвите може да са повече.

Според Пекос Килихоши, ръководител на Глобалния форум на лидерите на бежанците в Колвези, много от загиналите са били вътрешно разселени лица.

Само ден по-късно, при друг инцидент, около 30 души загинаха, след като мост се срути в медна мина в югоизточната част на страната, съобщи националната агенция за занаятчийско минно дело.

At least 32 wildcat miners died when a makeshift bridge collapsed at an illegal cobalt quarry in southeast Democratic Republic of Congo on Saturday



Read full article https://t.co/YpPOKJbL68 pic.twitter.com/9lLlpljN6n — Uzalendo News (@UzalendoNews_KE) November 16, 2025

По нейни данни 49 души са загинали, а 20 са откарани в болница в критично състояние. В същото време министърът на вътрешните работи на провинция Луалаба, Рой Каумба, потвърди смъртта на 32 души.

Браншовата организация уточни, че срутването е било предизвикано от паника, след стрелба от военнослужещи, охраняващи мината.