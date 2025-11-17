Над 100 души загинаха при свлачище в нелегална мина в Конго

Над 100 души са загинали при свлачище в нелегална златна мина в южната част на Демократична република Конго, съобщи местната полиция, цитирана от ДПА.
Инцидентът е станал в петък следобед в провинция Луалаба. Първоначално властите съобщиха, че под земните маси са затрупани около 70 души, но впоследствие броят на откритите тела достигна 101.
A colleague in the DRC sent me this heartbreaking video of a massive copper-cobalt mine collapse not far from Kolwezi.— Siddharth Kara (@siddharthkara) November 17, 2025
More than 100 buried alive.
Tech and EV supply chains are NOT clean. This is how the blood of the Congo powers our lives. #cobaltred pic.twitter.com/htXZoXsQKN
Спасителните екипи продължават работа на място, тъй като се смята, че жертвите може да са повече.
Според Пекос Килихоши, ръководител на Глобалния форум на лидерите на бежанците в Колвези, много от загиналите са били вътрешно разселени лица.
Само ден по-късно, при друг инцидент, около 30 души загинаха, след като мост се срути в медна мина в югоизточната част на страната, съобщи националната агенция за занаятчийско минно дело.
At least 32 wildcat miners died when a makeshift bridge collapsed at an illegal cobalt quarry in southeast Democratic Republic of Congo on Saturday— Uzalendo News (@UzalendoNews_KE) November 16, 2025
Read full article https://t.co/YpPOKJbL68 pic.twitter.com/9lLlpljN6n
По нейни данни 49 души са загинали, а 20 са откарани в болница в критично състояние. В същото време министърът на вътрешните работи на провинция Луалаба, Рой Каумба, потвърди смъртта на 32 души.
Браншовата организация уточни, че срутването е било предизвикано от паника, след стрелба от военнослужещи, охраняващи мината.