      понеделник, 17.11.25
          Над 100 души загинаха при свлачище в нелегална мина в Конго

          Снимка: Wikimedia Commons
          Над 100 души са загинали при свлачище в нелегална златна мина в южната част на Демократична република Конго, съобщи местната полиция, цитирана от ДПА.

          Инцидентът е станал в петък следобед в провинция Луалаба. Първоначално властите съобщиха, че под земните маси са затрупани около 70 души, но впоследствие броят на откритите тела достигна 101.

          Спасителните екипи продължават работа на място, тъй като се смята, че жертвите може да са повече.

          Според Пекос Килихоши, ръководител на Глобалния форум на лидерите на бежанците в Колвези, много от загиналите са били вътрешно разселени лица.

          Само ден по-късно, при друг инцидент, около 30 души загинаха, след като мост се срути в медна мина в югоизточната част на страната, съобщи националната агенция за занаятчийско минно дело.

          По нейни данни 49 души са загинали, а 20 са откарани в болница в критично състояние. В същото време министърът на вътрешните работи на провинция Луалаба, Рой Каумба, потвърди смъртта на 32 души.

          Браншовата организация уточни, че срутването е било предизвикано от паника, след стрелба от военнослужещи, охраняващи мината.

