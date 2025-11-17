Над 1000 паркоместа в центъра на София са заети от държавни институции

Повече от хиляда паркоместа в централната част на София са заети от държавни институции, като Народното събрание и различните министерства са сред основните ползватели. В същото време за гражданите липсват достатъчно места за паркиране.

Поради този проблем общинският съветник Борис Бонев е поискал спешна среща с премиера Росен Желязков и председателя на Народното събрание Рая Назарян. От „Спаси София“ представиха и конкретни данни по казуса.

Като пример Андрей Зографски посочи, че транспортното министерство ползва 33 паркоместа, въпреки че има право само на 5. Двадесет от тези места са „запазени“ въз основа на изтекъл и незаконосъобразен договор от 2006 г. Според него ведомството плаща наем от 100 лв. на място, докато реалната цена на служебния абонамент е 650 лв. С реформата в паркирането, приета през изминалата седмица, от 2026 г. цената ще се повиши повече от два пъти и ще достигне 1600 лв. От „Спаси София“ отправиха призив към кмета Васил Терзиев да прекрати договора.

Десетки са и неправомерно заетите места пред Съдебната палата и Министерството на правосъдието. „Ако само те бъдат освободени, ще има капацитет, сравним с двуетажен паркинг в центъра“, заяви категорично Бонев. Именно по доклади на неговата група беше взето решение за изграждане на два нови буферни паркинга с общо 700 места при метростанциите „Сливница“ и „Витиня“. Проектират се и паркинги в районите „Подуяне“ и „Средец“. Предвижда се изграждането на шест нови паркинга в „Младост 3“, „Слатина“ и „Левски“.

През изминалата седмица районните кметове на „Средец“ и „Оборище“ Трайчо Трайков и Георги Кузмов предложиха т.нар. „депутатски паркинг“ на пл. „Св. Александър Невски“ да бъде преместен до сградата на Народното събрание от страната на Ректората. На предложеното място има съществуващ паркинг с будки за охрана, който стои празен, след като депутатите се преместиха в бившия Партиен дом. В момента народните представители паркират личните си автомобили до храм-паметника „Св. Ал. Невски“ и на паркинга на пл. „Желю Желев“.

През октомври вестник „24 часа“ публикува подробно разследване за служебните автомобили на институциите. Според него колите на държавната администрация, включително министерства, агенции, техните структури в страната и областните администрации, са 5058. МВР разполага с още 5383 автомобила, които не са включени в тази бройка, тъй като изпълняват различни функции, свързани с опазването на реда.