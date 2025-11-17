Над 2,5 милиона жилища в Украйна са недостъпни заради войната

Над 236 000 сгради в Украйна са били разрушени или повредени от началото на войната, а повече от 2,5 милиона жилища вече са недостъпни, сочи доклад на Международната организация по миграцията (МОМ) към ООН, цитиран от Укринформ. Това представлява приблизително 10% от целия жилищен фонд на страната.
В доклада ситуацията е определена като „безпрецедентна жилищна криза“. Според експертите достъпът до жилища и цените са силно повлияни от недостига на общински имоти, неефективно регулирания пазар на наеми и масовото разселване на населението, напускащо зоните на бойни действия.
ООН: В Украине из-за войны беспрецедентный жилищный кризис. В ходе полномасштабной войны в стране были разрушены или повреждены свыше 236 тысяч зданий, более 2,5 млн единиц жилья (это 10% жилого фонда) оказались в той или иной степени повреждены или недоступны из-за боевых… pic.twitter.com/34dccdEKeL— DW на русском (@dw_russian) November 16, 2025
По данни на МОМ около 10,6 милиона украинци, или почти една четвърт от довоенното население, са били принудени да напуснат домовете си. Повечето са потърсили убежище в чужбина, а от 3,7 милиона вътрешно разселени лица в страната две трети имат сериозни затруднения с плащането на наемите.
„За много от тях зависимостта от пазара на жилища под наем е изчерпала семейните спестявания“, се казва в доклада.
Разселените семейства често са принудени да отделят над 50% от доходите си за наеми, което поставя мнозина в изключително уязвимо положение.
МОМ подчертава, че осигуряването на жилища за разселените украинци остава критичен приоритет, докато войната продължава.
Междувременно украинското министерство на социалната политика разработва цифров инструмент, който ще подпомага вътрешно разселените хора от момента на евакуацията до пълната им интеграция в новите общности.