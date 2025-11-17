НА ЖИВО
          Война

          Над 2,5 милиона жилища в Украйна са недостъпни заради войната

          Снимка: БГНЕС
          Над 236 000 сгради в Украйна са били разрушени или повредени от началото на войната, а повече от 2,5 милиона жилища вече са недостъпни, сочи доклад на Международната организация по миграцията (МОМ) към ООН, цитиран от Укринформ. Това представлява приблизително 10% от целия жилищен фонд на страната.

          В доклада ситуацията е определена като „безпрецедентна жилищна криза“. Според експертите достъпът до жилища и цените са силно повлияни от недостига на общински имоти, неефективно регулирания пазар на наеми и масовото разселване на населението, напускащо зоните на бойни действия.

          По данни на МОМ около 10,6 милиона украинци, или почти една четвърт от довоенното население, са били принудени да напуснат домовете си. Повечето са потърсили убежище в чужбина, а от 3,7 милиона вътрешно разселени лица в страната две трети имат сериозни затруднения с плащането на наемите.

          „За много от тях зависимостта от пазара на жилища под наем е изчерпала семейните спестявания“, се казва в доклада.

          Разселените семейства често са принудени да отделят над 50% от доходите си за наеми, което поставя мнозина в изключително уязвимо положение.

          МОМ подчертава, че осигуряването на жилища за разселените украинци остава критичен приоритет, докато войната продължава.

          „МОМ е ангажирана да помага на вътрешно разселените лица и общностите, които ги приемат, да изградят устойчиво бъдеще. Това включва обучение, свързване с работодатели и осигуряване на стабилни домове“,

          заяви Робърт Търнър, ръководител на мисията на организацията в Украйна.

          Междувременно украинското министерство на социалната политика разработва цифров инструмент, който ще подпомага вътрешно разселените хора от момента на евакуацията до пълната им интеграция в новите общности.

