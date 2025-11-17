Над 2,5 милиона жилища в Украйна са недостъпни заради войната

Над 236 000 сгради в Украйна са били разрушени или повредени от началото на войната, а повече от 2,5 милиона жилища вече са недостъпни, сочи доклад на Международната организация по миграцията (МОМ) към ООН, цитиран от Укринформ. Това представлява приблизително 10% от целия жилищен фонд на страната.

- Реклама -

В доклада ситуацията е определена като „безпрецедентна жилищна криза“. Според експертите достъпът до жилища и цените са силно повлияни от недостига на общински имоти, неефективно регулирания пазар на наеми и масовото разселване на населението, напускащо зоните на бойни действия.

ООН: В Украине из-за войны беспрецедентный жилищный кризис. В ходе полномасштабной войны в стране были разрушены или повреждены свыше 236 тысяч зданий, более 2,5 млн единиц жилья (это 10% жилого фонда) оказались в той или иной степени повреждены или недоступны из-за боевых… pic.twitter.com/34dccdEKeL — DW на русском (@dw_russian) November 16, 2025

По данни на МОМ около 10,6 милиона украинци, или почти една четвърт от довоенното население, са били принудени да напуснат домовете си. Повечето са потърсили убежище в чужбина, а от 3,7 милиона вътрешно разселени лица в страната две трети имат сериозни затруднения с плащането на наемите.

„За много от тях зависимостта от пазара на жилища под наем е изчерпала семейните спестявания“, се казва в доклада.

Разселените семейства често са принудени да отделят над 50% от доходите си за наеми, което поставя мнозина в изключително уязвимо положение.

МОМ подчертава, че осигуряването на жилища за разселените украинци остава критичен приоритет, докато войната продължава.

„МОМ е ангажирана да помага на вътрешно разселените лица и общностите, които ги приемат, да изградят устойчиво бъдеще. Това включва обучение, свързване с работодатели и осигуряване на стабилни домове“, заяви Робърт Търнър, ръководител на мисията на организацията в Украйна.

Междувременно украинското министерство на социалната политика разработва цифров инструмент, който ще подпомага вътрешно разселените хора от момента на евакуацията до пълната им интеграция в новите общности.