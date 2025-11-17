НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 17.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Надежда Бобчева: Увеличението на цените за паркиране в София е закъсняло

          0
          5
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Комисията за защита на потребителите (КЗП) се самосезира по повод двойното увеличение на цените за паркиране в столичните зони. В отговор заместник-кметът по екология на Столичната община, Надежда Бобчева, заяви пред Bulgaria ON AIR, че мярката е необходима и дори закъсняла.

          - Реклама -

          „Това поскъпване е доста закъсняло. Важно е да намалим броя на автомобилите в София. По-малкият брой автомобили предполага по-малко замърсяване на въздуха“, коментира Бобчева. Тя допълни, че всяка подобна реформа предизвиква емоции, но всеки засегнат има право да обжалва решенията на общината.

          Заместник-кметът изтъкна сериозността на транспортния проблем в града. „София е една от най-моторизираните столици, имаме регистрирани около 800 хил. автомобила, отделно имаме почти 200 хил. които ежедневно идват в София, както и още, за които не знаем. Трафикът е огромен“, подчерта тя в предаването „Денят ON AIR“.

          Според нея очакваният ефект от новите цени е значителен. „С въвеждането на зоните очакваме с 20-30 процента да намалее паразитният трафик – хора, които обикалят, за да спрат в конкретната зона. Във всички части на София, в които вече има зона, нямаме постъпили оплаквания дали да я премахнем“, заяви Бобчева.

          Тя увери, че промените са резултат от близо 9-месечна работа и консултации с гражданите, включително чрез анкета на фейсбук страницата на кмета Васил Терзиев. Бобчева коментира и темата със сметопочистването в районите „Красно село“ и „Люлин“.

          „Ситуацията в „Красно село“ и „Люлин“ – ясно е кой за какво отговаря. Намерението на СО е тези два района да бъдат дългосрочно обслужвани от „Софекострой“. Имаше консултации за закупуване на техника от „Софекострой“. Изцяло са поели почистването на „Красно село““, обясни тя.

          Заместник-кметът съобщи, че се предвижда увеличаване на броя на контейнерите в кварталите с по-голямо замърсяване и изтъкна важността на разделното събиране на отпадъци. „Абсолютно задължително е да събираме разделно. Не ни струва нищо“, подчерта Бобчева. Тя уточни, че съществува съдебен спор относно увеличаването на броя на цветните контейнери.

          По повод твърденията за липса на прозрачност при обществените поръчки за фирмите за сметопочистване, Бобчева заяви, че общината не е имала други възможности освен пряко договаряне. „Нямаме други опции извън прякото договаряне. Каквото и да бяхме направили, поръчката щеше да бъде забавена“, каза тя.

          Накрая Бобчева информира, че на територията на Столичната община има 245 снегорина, от които седем са собственост на СО.

          Комисията за защита на потребителите (КЗП) се самосезира по повод двойното увеличение на цените за паркиране в столичните зони. В отговор заместник-кметът по екология на Столичната община, Надежда Бобчева, заяви пред Bulgaria ON AIR, че мярката е необходима и дори закъсняла.

          - Реклама -

          „Това поскъпване е доста закъсняло. Важно е да намалим броя на автомобилите в София. По-малкият брой автомобили предполага по-малко замърсяване на въздуха“, коментира Бобчева. Тя допълни, че всяка подобна реформа предизвиква емоции, но всеки засегнат има право да обжалва решенията на общината.

          Заместник-кметът изтъкна сериозността на транспортния проблем в града. „София е една от най-моторизираните столици, имаме регистрирани около 800 хил. автомобила, отделно имаме почти 200 хил. които ежедневно идват в София, както и още, за които не знаем. Трафикът е огромен“, подчерта тя в предаването „Денят ON AIR“.

          Според нея очакваният ефект от новите цени е значителен. „С въвеждането на зоните очакваме с 20-30 процента да намалее паразитният трафик – хора, които обикалят, за да спрат в конкретната зона. Във всички части на София, в които вече има зона, нямаме постъпили оплаквания дали да я премахнем“, заяви Бобчева.

          Тя увери, че промените са резултат от близо 9-месечна работа и консултации с гражданите, включително чрез анкета на фейсбук страницата на кмета Васил Терзиев. Бобчева коментира и темата със сметопочистването в районите „Красно село“ и „Люлин“.

          „Ситуацията в „Красно село“ и „Люлин“ – ясно е кой за какво отговаря. Намерението на СО е тези два района да бъдат дългосрочно обслужвани от „Софекострой“. Имаше консултации за закупуване на техника от „Софекострой“. Изцяло са поели почистването на „Красно село““, обясни тя.

          Заместник-кметът съобщи, че се предвижда увеличаване на броя на контейнерите в кварталите с по-голямо замърсяване и изтъкна важността на разделното събиране на отпадъци. „Абсолютно задължително е да събираме разделно. Не ни струва нищо“, подчерта Бобчева. Тя уточни, че съществува съдебен спор относно увеличаването на броя на цветните контейнери.

          По повод твърденията за липса на прозрачност при обществените поръчки за фирмите за сметопочистване, Бобчева заяви, че общината не е имала други възможности освен пряко договаряне. „Нямаме други опции извън прякото договаряне. Каквото и да бяхме направили, поръчката щеше да бъде забавена“, каза тя.

          Накрая Бобчева информира, че на територията на Столичната община има 245 снегорина, от които седем са собственост на СО.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Над 1000 паркоместа в центъра на София са заети от държавни институции

          Владимир Висоцки -
          Повече от хиляда паркоместа в централната част на София са заети от държавни институции, като Народното събрание и различните министерства са сред основните ползватели....
          Икономика

          Обмяна на лев за евро в пощите: Задължителна лична карта и мерки срещу измами

          Екип Евроком -
          След присъединяването на България към еврозоната, обмяната на левове в евро в пощенските станции ще се извършва при засилени мерки за сигурност, включващи задължителна...
          Общество

          България преминава изцяло към електронни болнични от 2026 г.

          Екип Евроком -
          От началото на 2026 г. хартиените болнични листове в България ще станат история. Тази ключова промяна е заложена в проекта за бюджет на Държавното...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions