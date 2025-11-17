Надежда Бобчева: Увеличението на цените за паркиране в София е закъсняло

Комисията за защита на потребителите (КЗП) се самосезира по повод двойното увеличение на цените за паркиране в столичните зони. В отговор заместник-кметът по екология на Столичната община, Надежда Бобчева, заяви пред Bulgaria ON AIR, че мярката е необходима и дори закъсняла.

- Реклама -

„Това поскъпване е доста закъсняло. Важно е да намалим броя на автомобилите в София. По-малкият брой автомобили предполага по-малко замърсяване на въздуха“, коментира Бобчева. Тя допълни, че всяка подобна реформа предизвиква емоции, но всеки засегнат има право да обжалва решенията на общината.

Заместник-кметът изтъкна сериозността на транспортния проблем в града. „София е една от най-моторизираните столици, имаме регистрирани около 800 хил. автомобила, отделно имаме почти 200 хил. които ежедневно идват в София, както и още, за които не знаем. Трафикът е огромен“, подчерта тя в предаването „Денят ON AIR“.

Според нея очакваният ефект от новите цени е значителен. „С въвеждането на зоните очакваме с 20-30 процента да намалее паразитният трафик – хора, които обикалят, за да спрат в конкретната зона. Във всички части на София, в които вече има зона, нямаме постъпили оплаквания дали да я премахнем“, заяви Бобчева.

Тя увери, че промените са резултат от близо 9-месечна работа и консултации с гражданите, включително чрез анкета на фейсбук страницата на кмета Васил Терзиев. Бобчева коментира и темата със сметопочистването в районите „Красно село“ и „Люлин“.

„Ситуацията в „Красно село“ и „Люлин“ – ясно е кой за какво отговаря. Намерението на СО е тези два района да бъдат дългосрочно обслужвани от „Софекострой“. Имаше консултации за закупуване на техника от „Софекострой“. Изцяло са поели почистването на „Красно село““, обясни тя.

Заместник-кметът съобщи, че се предвижда увеличаване на броя на контейнерите в кварталите с по-голямо замърсяване и изтъкна важността на разделното събиране на отпадъци. „Абсолютно задължително е да събираме разделно. Не ни струва нищо“, подчерта Бобчева. Тя уточни, че съществува съдебен спор относно увеличаването на броя на цветните контейнери.

По повод твърденията за липса на прозрачност при обществените поръчки за фирмите за сметопочистване, Бобчева заяви, че общината не е имала други възможности освен пряко договаряне. „Нямаме други опции извън прякото договаряне. Каквото и да бяхме направили, поръчката щеше да бъде забавена“, каза тя.

Накрая Бобчева информира, че на територията на Столичната община има 245 снегорина, от които седем са собственост на СО.