      понеделник, 17.11.25
          Общество

          „Находка“: Кола влезе в подлез във Варна

          Снимка: Facebook
          Необичаен инцидент във Варна привлече вниманието на жители и минувачи, след като автомобил с чуждестранна регистрация беше открит паркиран в подлеза зад спирка „Осми декември“.

          Обстоятелствата около това как превозното средство е попаднало в подземното съоръжение остават неясни.

          Полицията е реагирала незабавно след сутрешен сигнал. Към момента собственикът на автомобила не е установен, а на място са изпратени и екипи на „Пожарна безопасност и защита на населението“. Служителите на МВР извършват оглед и събират информация, за да установят механизма, по който автомобилът е достигнал до подлеза, както и дали има нанесени щети.

          Пияна шофьорка паркира в подлез (СНИМКИ) Пияна шофьорка паркира в подлез (СНИМКИ)

          „За изваждането на превозното средство ще бъде използвано съдействието на пожарната. Екипите ще работят с лебедки и дълги колани, за да изтеглят колата от подземното пространство“, съобщиха от полицията.

