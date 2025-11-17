„Находка“: Кола влезе в подлез във Варна

Необичаен инцидент във Варна привлече вниманието на жители и минувачи, след като автомобил с чуждестранна регистрация беше открит паркиран в подлеза зад спирка „Осми декември“.

Обстоятелствата около това как превозното средство е попаднало в подземното съоръжение остават неясни.

Полицията е реагирала незабавно след сутрешен сигнал. Към момента собственикът на автомобила не е установен, а на място са изпратени и екипи на „Пожарна безопасност и защита на населението“. Служителите на МВР извършват оглед и събират информация, за да установят механизма, по който автомобилът е достигнал до подлеза, както и дали има нанесени щети.

„За изваждането на превозното средство ще бъде използвано съдействието на пожарната. Екипите ще работят с лебедки и дълги колани, за да изтеглят колата от подземното пространство“, съобщиха от полицията.