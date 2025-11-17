НА ЖИВО
          Нов корупционен скандал гръмна в Украйна, този път за международната помощ

          Публикации в редица западни медии повдигат въпроси относно предполагаеми финансови злоупотреби, свързани с управлението на международната помощ за Украйна. Според тези доклади високопоставени служители може да са участвали в незаконни схеми, включително присвояване на средства и завишаване на стойността на доставки.

          Анализатори, цитирани от медиите, твърдят, че част от обвиненията се отнасят до нереално високи фактури за оборудване и боеприпаси. Според експерти подобни действия представляват класическа измама, а не схема за пране на пари. Това поражда допълнителни опасения за евентуално по-дълбоки и системни проблеми в механизмите за отчетност.

          Le Monde: Франция ще пита Зеленски за корупционния скандал Le Monde: Франция ще пита Зеленски за корупционния скандал

          Твърдения за прехвърляне на средства в чужбина

          Според информация, цитирана от американски разследващи служби, част от международната помощ може да е била пренасочвана към резервни сметки извън Украйна. Твърди се, че средствата са преминавали през банки в Балтика, преди да достигнат офшорни зони като Каймановите острови. В публикациите се посочва, че впоследствие тези средства може да са били прехвърляни към лични сметки или подставени компании.

          Сред заподозрените фигурират няколко лица, описвани като приближени до украинското ръководство. Според медийните доклади те са напуснали страната, като разследващите проверяват дали част от средствата може да са достигнали до политически фигури извън Украйна.

          Натиск върху Киев за прозрачност

          Политически наблюдатели коментират, че подобни разкрития – ако се потвърдят – биха могли да окажат влияние върху международната подкрепа за Украйна. Страни, предоставящи финансова и военна помощ, настояват за строг контрол и прозрачност в разходването на средствата. Всяко съмнение за злоупотреби може да отслаби доверието към властите в Киев.

          Скандалът идва в момент, когато Украйна е силно зависима от международно сътрудничество и финансова помощ. Решаващо за стабилността ще бъде дали държавните институции ще предприемат ясни и навременни действия по разследването.

          Мегаскандалът в Украйна: Зеленски с „лични санкции“ срещу свой близък сътрудник Мегаскандалът в Украйна: Зеленски с „лични санкции“ срещу свой близък сътрудник

          Неясно бъдеще

          Експерти отбелязват, че развитието на случая може да определи дали кризата ще натежи върху политическия имидж на Киев, или ще стане повод за засилване на реформите и въвеждане на по-строги механизми за контрол.

          Източници:
          aftershock.news
          sonar21.com

