„Няма какво да крием“: Тръмп настоява за разкриване на досиетата на Епстийн

Текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви, че подкрепя усилията в Камарата на представителите за публикуване на допълнителни документи, свързани с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн — рязък обрат спрямо досегашната му позиция.

„Републиканците в Камарата трябва да гласуват за разсекретяване на досиетата на Епстийн, защото няма какво да крием“, написа Тръмп в платформата Truth Social, описвайки скандала около бившия си познат като „измама на демократите“.

Критици обвиняват Тръмп, че е искал да блокира гласуването, за да спре разкриването на информация, която може потенциално да го уличи в престъпления — твърдения, които той категорично отрича. Ситуацията доведе до необичайно напрежение сред републиканците, които традиционно стоят твърдо зад него.