Обмяна на лев за евро в пощите: Задължителна лична карта и мерки срещу измами

След присъединяването на България към еврозоната, обмяната на левове в евро в пощенските станции ще се извършва при засилени мерки за сигурност, включващи задължителна проверка на документите за самоличност. Ще се прави копие на личната карта и ще се проверява нейната валидност, за да се предотвратят опити за измами.

- Реклама -

Това съобщи пред БНР Александър Кирилов, който отговаря за сигурността в „Български пощи“. „Анонимни ползватели на услугата няма да има. Всички наши клиенти ще бъдат идентифицирани“, категоричен бе той.

В рамките на първите шест месеца след приемането на еврото, гражданите ще могат да обменят левове безплатно в търговските банки. Услугата в пощенските станции е предвидена за населените места, където липсват банкови офиси.

Кирилов увери, че всички рискове за сигурността в по-малките пощенски обекти са оценени. Особено внимание се обръща на възрастните хора, които са определени като рискова група. За тяхната защита се провеждат информационни кампании на местно ниво съвместно с териториалните структури на МВР.

„Подчертаваме изрично, че услугата по превалутиране в тези малки населени места, където няма други финансови институции, се извършва само и единствено в пощенските станции. Всякакви други обаждания, които ще подканват хората да го направят другаде и с мотив спешност, са измама“, алармира Александър Кирилов. Той предупреди, че предложения за обмяна по телефона при по-изгоден курс или на място, различно от банка или поща, са сигурен знак за измамна схема, при която гражданите рискуват да получат фалшиви евро банкноти срещу истинските си левове.

Предстои да бъде публикуван списък на пощенските станции, които ще имат капацитет да обменят по-големи суми след предварителна заявка. Предвижда се и възможност за превалутиране чрез нотариално заверено пълномощно. Упълномощеното лице ще трябва да представи своя документ за самоличност, както и копие от личната карта на упълномощителя, за което няма да се изисква нотариална заверка. Образец на пълномощното ще бъде публикуван допълнително.