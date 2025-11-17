ОФИЦИАЛНО: Румен Спецов е вписан като особен управител на „Лукойл“

Румен Спецов вече е вписан в Търговския регистър като особен управител на „Лукойл“ в България, показва актуална справка в регистъра. Решението идва след като правителството посочи настоящия шеф на НАП за ръководител на четирите дружества на рафинерията.
С вписването Спецов ще освободи поста си в НАП, като предстои избор на нов директор.
Държавата с временно управление до 2026 г.
България разполага с дерогация, предоставена от САЩ, която позволява назначаването на особен управител заради наложените американски санкции върху „Лукойл“ и „Роснефт“. Срокът на тази дерогация е до 29 април 2026 г.
Реакции от правителството
Вицепремиерът Томислав Дончев заяви пред бТВ:
Коментарът на Спецов
По отношение на критиките, че не покрива изискванията за подобна позиция, Спецов отговори кратко:
Прав беше Зулусът,Е НЕМА ТАКАВА ДЪРЖАВА!
Но…
ИМА ТАКЪВ проЗ НАРОД!!!