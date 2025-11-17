ОФИЦИАЛНО: Румен Спецов е вписан като особен управител на „Лукойл“

Румен Спецов вече е вписан в Търговския регистър като особен управител на „Лукойл“ в България, показва актуална справка в регистъра. Решението идва след като правителството посочи настоящия шеф на НАП за ръководител на четирите дружества на рафинерията.

С вписването Спецов ще освободи поста си в НАП, като предстои избор на нов директор.

Държавата с временно управление до 2026 г.

България разполага с дерогация, предоставена от САЩ, която позволява назначаването на особен управител заради наложените американски санкции върху „Лукойл“ и „Роснефт“.

Срокът на тази дерогация е до 29 април 2026 г.

Реакции от правителството

Вицепремиерът Томислав Дончев заяви пред бТВ:

„В НАП работят достатъчно професионалисти. От тях трябва да се избере кой би могъл да бъде добър ръководител.“

Коментарът на Спецов

По отношение на критиките, че не покрива изискванията за подобна позиция, Спецов отговори кратко: