      понеделник, 17.11.25
          Официално потвърждение: Антъни Джошуа ще се бие с Джейк Пол

          Срещата е предвидена за 19 декември и ще се проведе в Маями

          Снимка: www.facebook.com/anthonyjoshuaboxer
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Битката между Антъни Джошуа и Джейк Пол е официално потвърдена. Привличащият вниманието двубой в тежка категория между Антъни Джошуа и Джейк Пол е насрочен за петък, 19 декември, в Маями и ще бъде излъчван на живо по Netflix.

          По информация на Daily Mail, наградният фонд на битката достига 140 милиона паунда. Очаква се сумата да бъде разделена поравно между двукратния световен шампион в тежка категория и 28-годишния инфлуенсър. Откакто преминиа в професионалния бокс Пол има рекорд от 12 победи и една загуба – срещу Томи Фюри.

          Двубоят, който ще се проведе шест дни преди Коледа, е първи за 36-годишния Джошуа от 14 месеца насам.

          Първоначално Пол трябваше да се изправи срещу Джервонта „Танк“ Дейвис на същото място на 14 ноември, но събитието беше отменено след ареста на Дейвис. Световният шампион в лека категория беше обвинен в побой, утежнен побой, незаконно лишаване от свобода, отвличане и умишлено причиняване на емоционален стрес. Тези обвинения доведоха до отмяната на планирания демонстративен мач, което принуди инфлуенсъра, превърнал се в боксьор, да търси нов опонент за пренасрочена дата през декември. А този опонент вече е потвърден – бившият световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа.

          Промоутърът Еди Хърн вече беше заявил, че Джошуа търси подготвителен двубой след загубата си от Даниел Дюбоа на „Уембли“.

          Той каза, че Ей Джей е планирал да се изправи срещу съперник от топ 100 през ноември, но изключително изгодната оферта за мач с Пол го е убедила да даде приоритет на тези преговори.

