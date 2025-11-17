Опасно време: Жълт код за 13 области за утре

За вторник, 18 ноември, е обявен жълт код за сериозни валежи в общо 13 области на страната:

Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, София област, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Смолян и Кърджали.

В областите Варна, Бургас, Ямбол, Сливен, Хасково и Кърджали остава в сила жълт код за силен и поривист вятър.

Очаква се утре времето да бъде облачно с валежи, основно в Северна и Западна България, като дъждът ще продължи и през нощта срещу сряда.

На места в тези райони, както и в южните части на Източните Родопи, се очакват значителни количества валежи.

Температури

В Източна България ще духа умерен до силен юг-югозападен вятър.

Максималните стойности ще се движат от 8–9°C в северозападните райони до 21°C в югоизточните части.

Прогноза за следващите дни