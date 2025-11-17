НА ЖИВО
      понеделник, 17.11.25
          Начало България Общество

          Опасно време: Жълт код за 13 области за утре

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          За вторник, 18 ноември, е обявен жълт код за сериозни валежи в общо 13 области на страната:
          Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, София област, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Смолян и Кърджали.

          В областите Варна, Бургас, Ямбол, Сливен, Хасково и Кърджали остава в сила жълт код за силен и поривист вятър.

          Очаква се утре времето да бъде облачно с валежи, основно в Северна и Западна България, като дъждът ще продължи и през нощта срещу сряда.

          На места в тези райони, както и в южните части на Източните Родопи, се очакват значителни количества валежи.

          Температури

          В Източна България ще духа умерен до силен юг-югозападен вятър.
          Максималните стойности ще се движат от 8–9°C в северозападните райони до 21°C в югоизточните части.

          Прогноза за следващите дни

          • Температурите ще останат в широки граници – от 10–12°C в Западна България до 20–21°C на изток.
          • Сряда – предимно облачно с валежи, значителни на места в Западна България, Източните Родопи и централните/източните райони на Стара планина.
          • В Югоизточна България силният южен вятър ще се запази.
          • Четвъртък, петък и събота – очакват се по-слънчеви часове, като валежи са възможни главно в планините и то на отделни места.
