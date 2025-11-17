Опасност: Горящ кораб може да се взриви в Румъния, евакуираха цяло село (ВИДЕО)

Румънските власти в окръг Тулча, на границата с Украйна, издадоха днес предупреждение и евакуираха превантивно 15 души заради опасност от експлозия на горящ кораб в района на украинския град Измаил, съобщи Аджерпрес.
Предупреждение чрез RO-ALERT
Жителите на село Плауру са получили спешно уведомление чрез системата RO-ALERT, гласящо:
Трафикът в района е временно спрян.
Причината – горящ кораб след руска дронова атака
Мярката е предприета заради кораб, обхванат от пламъци от украинска страна – в района на Измаил – след масирана атака с над 20 дрона, насочени от Черно море към дунавския град. В града са били чути серия от силни взривове.
Румънската страна уточнява, че територията на Румъния не е засегната, но рискът от взрив на горящия кораб е наложил превантивна евакуация.
Евакуацията
Петнайсет жители на Плауру са били изведени и транспортирани към селището Чаталкьой, където местните власти са осигурили помещения за временно настаняване.
