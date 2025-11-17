НА ЖИВО
          Опасност: Горящ кораб може да се взриви в Румъния, евакуираха цяло село (ВИДЕО)

          Снимка: Facebook
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Румънските власти в окръг Тулча, на границата с Украйна, издадоха днес предупреждение и евакуираха превантивно 15 души заради опасност от експлозия на горящ кораб в района на украинския град Измаил, съобщи Аджерпрес.

          Предупреждение чрез RO-ALERT

          Жителите на село Плауру са получили спешно уведомление чрез системата RO-ALERT, гласящо:

          „Голяма опасност от експлозия в зоната на село Плауру. Избягвайте района и се отдалечете от зоната! Спазвайте препоръките на властите, включително евакуация, ограничения в движението и обходни маршрути.“

          Трафикът в района е временно спрян.

          Русия удари Измаил: поразени са няколко енергийни обекта и железопътно депо Русия удари Измаил: поразени са няколко енергийни обекта и железопътно депо

          Причината – горящ кораб след руска дронова атака

          Мярката е предприета заради кораб, обхванат от пламъци от украинска страна – в района на Измаил – след масирана атака с над 20 дрона, насочени от Черно море към дунавския град. В града са били чути серия от силни взривове.

          Румънската страна уточнява, че територията на Румъния не е засегната, но рискът от взрив на горящия кораб е наложил превантивна евакуация.

          Евакуацията

          Петнайсет жители на Плауру са били изведени и транспортирани към селището Чаталкьой, където местните власти са осигурили помещения за временно настаняване.

          В Румъния падна руски „Шахед“, армията не можа да вдигне авиация заради лошото време В Румъния падна руски „Шахед“, армията не можа да вдигне авиация заради лошото време

