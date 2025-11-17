Орбан: Украйна няма шанс да спечели войната с Русия

Украйна „няма шанс да спечели войната с Русия“, а продължаването на финансовата подкрепа от Европейския съюз е „икономическо безумие“, заяви унгарският премиер Виктор Орбан в интервю за изпълнителния директор на Axel Springer — Матиас Дьопфнер.

- Реклама -

Изказването му идва на фона на нарастваща несигурност около финансирането на Киев и липсата на напредък в посока прекратяване на конфликта. Според Орбан, помощта за Украйна „убива ЕС икономически и финансово“, а идеята тя да бъде увеличена е „просто лудост“.

„Съюзът вече похарчи 185 млрд. евро за Киев, без никакъв реалистичен шанс за победа“, заяви Орбан, обвинявайки европейските лидери, че умишлено удължават войната, за да подобрят позициите си при бъдещи преговори.

По думите му, мирът може да бъде постигнат единствено чрез преговори между САЩ и Русия:

„Очаквам сделка между руснаците и американците – не само за войната, но и за търговията, енергетиката и световната икономика.“

Орбан добави, че Европа също трябва да изгради собствен, независим канал за комуникация с Москва:

„Нека американците преговарят с руснаците, ние също – и тогава да видим дали можем да обединим позициите си.“

Унгарският премиер коментира и темата за санкциите върху руския петрол и газ, като заяви, че Будапеща е получила „безсрочно освобождаване“, договорено лично с президента Доналд Тръмп при посещението му във Вашингтон.

Администрацията на САЩ обаче твърди, че освобождаването е валидно само за една година, но Орбан отвърна:

„Според мен то важи, докато съм на поста си.“

Той подчерта, че неговите действия се ръководят единствено от интересите на Европа и унгарците:

„Не ме интересува дали Москва печели или губи. Интересувам се от бъдещето на европейските народи и от изграждането на нова система за сигурност.“

Орбан смята, че всяко бъдещо споразумение за Украйна трябва да включва „стабилизиране на границите – признати или не“ и създаване на демилитаризирана зона.