Орбан: Украйна няма шанс да спечели войната с Русия

Украйна „няма шанс да спечели войната с Русия“, а продължаването на финансовата подкрепа от Европейския съюз е „икономическо безумие“, заяви унгарският премиер Виктор Орбан в интервю за изпълнителния директор на Axel Springer — Матиас Дьопфнер.
Изказването му идва на фона на нарастваща несигурност около финансирането на Киев и липсата на напредък в посока прекратяване на конфликта. Според Орбан, помощта за Украйна „убива ЕС икономически и финансово“, а идеята тя да бъде увеличена е „просто лудост“.
По думите му, мирът може да бъде постигнат единствено чрез преговори между САЩ и Русия:
Орбан добави, че Европа също трябва да изгради собствен, независим канал за комуникация с Москва:
Унгарският премиер коментира и темата за санкциите върху руския петрол и газ, като заяви, че Будапеща е получила „безсрочно освобождаване“, договорено лично с президента Доналд Тръмп при посещението му във Вашингтон.
Администрацията на САЩ обаче твърди, че освобождаването е валидно само за една година, но Орбан отвърна:
Той подчерта, че неговите действия се ръководят единствено от интересите на Европа и унгарците:
Орбан смята, че всяко бъдещо споразумение за Украйна трябва да включва „стабилизиране на границите – признати или не“ и създаване на демилитаризирана зона.
