НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 17.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Орбан: Украйна няма шанс да спечели войната с Русия

          0
          74
          Виктор Орбан
          Виктор Орбан
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Украйна „няма шанс да спечели войната с Русия“, а продължаването на финансовата подкрепа от Европейския съюз е „икономическо безумие“, заяви унгарският премиер Виктор Орбан в интервю за изпълнителния директор на Axel SpringerМатиас Дьопфнер.

          - Реклама -

          Изказването му идва на фона на нарастваща несигурност около финансирането на Киев и липсата на напредък в посока прекратяване на конфликта. Според Орбан, помощта за Украйна „убива ЕС икономически и финансово“, а идеята тя да бъде увеличена е „просто лудост“.

          Орбан атакува Брюксел: „Няма да наливаме пари в украинския хаос и корупция“ Орбан атакува Брюксел: „Няма да наливаме пари в украинския хаос и корупция“

          „Съюзът вече похарчи 185 млрд. евро за Киев, без никакъв реалистичен шанс за победа“,

          заяви Орбан, обвинявайки европейските лидери, че умишлено удължават войната, за да подобрят позициите си при бъдещи преговори.

          По думите му, мирът може да бъде постигнат единствено чрез преговори между САЩ и Русия:

          „Очаквам сделка между руснаците и американците – не само за войната, но и за търговията, енергетиката и световната икономика.“

          Орбан добави, че Европа също трябва да изгради собствен, независим канал за комуникация с Москва:

          „Нека американците преговарят с руснаците, ние също – и тогава да видим дали можем да обединим позициите си.“

          Орбан: Среща между Тръмп и Путин в Будапеща така или иначе ще има Орбан: Среща между Тръмп и Путин в Будапеща така или иначе ще има

          Унгарският премиер коментира и темата за санкциите върху руския петрол и газ, като заяви, че Будапеща е получила „безсрочно освобождаване“, договорено лично с президента Доналд Тръмп при посещението му във Вашингтон.

          Администрацията на САЩ обаче твърди, че освобождаването е валидно само за една година, но Орбан отвърна:

          „Според мен то важи, докато съм на поста си.“

          Той подчерта, че неговите действия се ръководят единствено от интересите на Европа и унгарците:

          Орбан на визита във Вашингтон: ще търси изключение от американските енергийни санкции Орбан на визита във Вашингтон: ще търси изключение от американските енергийни санкции

          „Не ме интересува дали Москва печели или губи. Интересувам се от бъдещето на европейските народи и от изграждането на нова система за сигурност.“

          Орбан смята, че всяко бъдещо споразумение за Украйна трябва да включва „стабилизиране на границите – признати или не“ и създаване на демилитаризирана зона.

          „Идеята, че Русия може да нападне държава от ЕС или НАТО, е нелепа. Руснаците просто не са достатъчно силни. Ние сме много по-силни“,

          заключи унгарският премиер.

          Украйна „няма шанс да спечели войната с Русия“, а продължаването на финансовата подкрепа от Европейския съюз е „икономическо безумие“, заяви унгарският премиер Виктор Орбан в интервю за изпълнителния директор на Axel SpringerМатиас Дьопфнер.

          - Реклама -

          Изказването му идва на фона на нарастваща несигурност около финансирането на Киев и липсата на напредък в посока прекратяване на конфликта. Според Орбан, помощта за Украйна „убива ЕС икономически и финансово“, а идеята тя да бъде увеличена е „просто лудост“.

          Орбан атакува Брюксел: „Няма да наливаме пари в украинския хаос и корупция“ Орбан атакува Брюксел: „Няма да наливаме пари в украинския хаос и корупция“

          „Съюзът вече похарчи 185 млрд. евро за Киев, без никакъв реалистичен шанс за победа“,

          заяви Орбан, обвинявайки европейските лидери, че умишлено удължават войната, за да подобрят позициите си при бъдещи преговори.

          По думите му, мирът може да бъде постигнат единствено чрез преговори между САЩ и Русия:

          „Очаквам сделка между руснаците и американците – не само за войната, но и за търговията, енергетиката и световната икономика.“

          Орбан добави, че Европа също трябва да изгради собствен, независим канал за комуникация с Москва:

          „Нека американците преговарят с руснаците, ние също – и тогава да видим дали можем да обединим позициите си.“

          Орбан: Среща между Тръмп и Путин в Будапеща така или иначе ще има Орбан: Среща между Тръмп и Путин в Будапеща така или иначе ще има

          Унгарският премиер коментира и темата за санкциите върху руския петрол и газ, като заяви, че Будапеща е получила „безсрочно освобождаване“, договорено лично с президента Доналд Тръмп при посещението му във Вашингтон.

          Администрацията на САЩ обаче твърди, че освобождаването е валидно само за една година, но Орбан отвърна:

          „Според мен то важи, докато съм на поста си.“

          Той подчерта, че неговите действия се ръководят единствено от интересите на Европа и унгарците:

          Орбан на визита във Вашингтон: ще търси изключение от американските енергийни санкции Орбан на визита във Вашингтон: ще търси изключение от американските енергийни санкции

          „Не ме интересува дали Москва печели или губи. Интересувам се от бъдещето на европейските народи и от изграждането на нова система за сигурност.“

          Орбан смята, че всяко бъдещо споразумение за Украйна трябва да включва „стабилизиране на границите – признати или не“ и създаване на демилитаризирана зона.

          „Идеята, че Русия може да нападне държава от ЕС или НАТО, е нелепа. Руснаците просто не са достатъчно силни. Ние сме много по-силни“,

          заключи унгарският премиер.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Чуждестранни наемници са се предали в плен на руснаците в Днепропетровска област

          Иван Христов -
          Чуждестранни наемници, които не са успели да се изтеглят навреме по време на превземането на град Орестопол в Днепропетровска област от руските войски, са...
          Война

          Майорът от НГУ Алексей Хетман: Русия няма да постигне съществени успехи на Запорожко направление

          Иван Христов -
          На Запорожко направление е възможно изостряне на ситуацията за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), но руската армия няма да може да постигне значителен успех...
          Война

          MWM: Руснаците започнаха удари с „Циркон“ по Украйна не от морето, а от сушата

          Иван Христов -
          Русия е изстреляла хиперзвукова крилата ракета „Циркон“ по цел на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Сумска област. Тя е била изстреляна от нос...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions