      понеделник, 17.11.25
          От ЦСКА информираха за успешни тестове на озвучителната система за новата „Армия"

          "Ключова роля за съвършеното изживяване на „червените“ фенове ще играе цял комплекс от аудиовизуални системи от последно поколение, а доказателство за ефективността им получихме още с първия тест на един от клъстърите от озвучителната система на трибуните, производство на американската компания Electro Voice" - допълниха "армейците"

          Снимка: cska.bg
          ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на „Българска армия“. „Макар и само с един клъстър, още при първоначалния тест бяха постигнати нивата на звуково налягане според изискванията на УЕФА, а в допълнение бяха проведени успешни тестове за разбираемостта на речта.“ Това информираха „червените“ преди броени минути.

          Пълен текст на публикацията:

          „Съвсем скоро стадион „Българска армия“ отново ще е място, където заедно ще събдваме мечти – и всеки миг ще е неповторим!
          Ключова роля за съвършеното изживяване на „червените“ фенове ще играе цял комплекс от аудиовизуални системи от последно поколение, а доказателство за ефективността им получихме още с първия тест на един от клъстърите от озвучителната система на трибуните, производство на американската компания Electro Voice. Същият се състои от две основни озвучителни тела и съббуфер под тях, като по протежение на козирката над всички сектори ще бъдат монтирани общо 34 броя идентични клъстъри. Отделно в сектор А ще бъдат поставени още 4 специални аудио системи, които ще насищат игралното поле с необходимите нива на озвучаване.
          Макар и само с един клъстър, още при първоначалния тест бяха постигнати нивата на звуково налягане според изискванията на УЕФА, а в допълнение бяха проведени успешни тестове за разбираемостта на речта.
          Очакванията са след монтирането на всички озвучителни тела по козирката на „Армията“ резултатите да са изключително впечатляващи, а изживяването на феновете наистина да е неповторимо.
          Озвучителната система, информационните табла, LED периметрите и осветлението на стадиона – основно, на трибуните и на фасадата, ще бъдат интегрирани в общо впечатляващо шоу. В сектор А и в конкорса на секторите Б, В и Г са предвидени индивидуални системи за озвучаване, които могат да оперират заедно с основната система, но също така и поотделно.
          Чуйте първия тест на озвучителната система на „Българска армия“ във видеото (СЪС ЗВУК) (https://www.youtube.com/watch?v=ATyQvMN719c)“.

