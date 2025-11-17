От последните минути: Благомир Коцев назначи нов и.ф. кмет на Варна

Кметът на Варна Благомир Коцев е определил със заповед Снежана Апостолова за изпълняващ функциите кмет на Общината за 17 ноември 2025 г.

- Реклама -

Смяната е извършена на основание чл. 39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, поради ползване на платен годишен отпуск от Коцев за днешната дата.

Това е поредната подобна заповед за заместване, издадена от 8 юли насам, при която Коцев определя свой заместник за временно изпълняващ длъжността кмет.

Копие от документа е изпратено до Областния управител на Варна, председателя на Общинския съвет, както и до кметовете на райони и кметства.