      понеделник, 17.11.25
          От последните минути: Благомир Коцев назначи нов и.ф. кмет на Варна

          Кметът на Варна Благомир Коцев е определил със заповед Снежана Апостолова за изпълняващ функциите кмет на Общината за 17 ноември 2025 г.

          Смяната е извършена на основание чл. 39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, поради ползване на платен годишен отпуск от Коцев за днешната дата.

          Това е поредната подобна заповед за заместване, издадена от 8 юли насам, при която Коцев определя свой заместник за временно изпълняващ длъжността кмет.

          Копие от документа е изпратено до Областния управител на Варна, председателя на Общинския съвет, както и до кметовете на райони и кметства.

          Благомир Коцев остава кмет на Варна от ареста, няма да подава оставка

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          БСК атакува бюджетните промени: работодателите срещу по-висока МРЗ, данък „дивидент“ и осигурителни прагове

          Пламена Ганева -
          Българската стопанска камара (БСК) внесе в Народното събрание подробното си становище по проектобюджетите за 2026 г., като потвърди категоричната си опозиция срещу ключови предложения...
          Общество

          София на студен ръб: приюти запълнени над 80% още преди зимата

          Пламена Ганева -
          Броени седмици преди най-студените дни от годината, центровете за временно настаняване в София работят на над 80% от своя капацитет, съобщи заместник-кметът по социалните...
          Политика

          Мундров в Берлин: България стартира национална система за киберсигурност с подкрепата на германския бизнес

          Пламена Ганева -
          България официално поставя началото на реализацията на национална система за киберсигурност – стратегически проект, който според министъра на електронното управление Валентин Мундров ще позиционира...

