От последните минути: Преместиха Благомир Коцев и Никола Барбутов в затвора

Благомир Коцев и Никола Барбутов са преместени от ареста в Софийския затвор, съобщи пред NOVA адвокат Ина Лулчева.

- Реклама -

По думите на Лулчева тя е била уведомена за преместването в петък вечерта. Като официален мотив е посочено, че делата вече са внесени в съда.

„Няма разпореждане на съда за такова преместване. Смятам, че е извършено по разпореждане на прокурора, на каквото той има право“, посочи защитникът.

Според адвокат Лулчева процедурата е законова, но остава въпросът защо е приложена на този етап, след като съдът не е разпоредил преместване.