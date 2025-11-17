НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 17.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          От последните минути: Преместиха Благомир Коцев и Никола Барбутов в затвора

          0
          14
          адв. Ина Лулчева / Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Благомир Коцев и Никола Барбутов са преместени от ареста в Софийския затвор, съобщи пред NOVA адвокат Ина Лулчева.

          - Реклама -

          По думите на Лулчева тя е била уведомена за преместването в петък вечерта. Като официален мотив е посочено, че делата вече са внесени в съда.

          „Няма разпореждане на съда за такова преместване. Смятам, че е извършено по разпореждане на прокурора, на каквото той има право“, посочи защитникът.

          Според адвокат Лулчева процедурата е законова, но остава въпросът защо е приложена на този етап, след като съдът не е разпоредил преместване.

          От последните минути: Благомир Коцев назначи нов и.ф. кмет на Варна От последните минути: Благомир Коцев назначи нов и.ф. кмет на Варна

          Благомир Коцев и Никола Барбутов са преместени от ареста в Софийския затвор, съобщи пред NOVA адвокат Ина Лулчева.

          - Реклама -

          По думите на Лулчева тя е била уведомена за преместването в петък вечерта. Като официален мотив е посочено, че делата вече са внесени в съда.

          „Няма разпореждане на съда за такова преместване. Смятам, че е извършено по разпореждане на прокурора, на каквото той има право“, посочи защитникът.

          Според адвокат Лулчева процедурата е законова, но остава въпросът защо е приложена на този етап, след като съдът не е разпоредил преместване.

          От последните минути: Благомир Коцев назначи нов и.ф. кмет на Варна От последните минути: Благомир Коцев назначи нов и.ф. кмет на Варна

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Пилотите на F-35B ще изхвърлят ракети в океана заради „мизерна икономия“ на 300 хиляди долара за системата за вертикално излитане от самолетоносачи

          Иван Христов -
          Министерството на отбраната на Великобритания обяви, че е спестило над 300 000 долара чрез модернизиране на системата за вертикално кацане на изтребители на самолетоносачи....
          Политика

          Ваня Григорова: Не позволих БСП да паразитират върху гърба ми

          Златина Петкова -
          "Не позволих БСП да паразитират върху гърба ми." Това каза общинският съветник с СОС Ваня Григорова, която беше гост в предаването "Делници" с водещ...
          Общество

          Иван Колев: На събранието на БФЛА имаше хора, докарани с автобуси

          Златина Петкова -
          "През последните 20 години леката атлетика не ни дава достатъчно." Това каза бившият председател на Българската федерация по лека атлетика Иван Колев, който беше гост...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions