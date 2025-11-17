От последните минути: Преместиха Благомир Коцев и Никола Барбутов в затвора

Благомир Коцев и Никола Барбутов са преместени от ареста в Софийския затвор, съобщи пред NOVA адвокат Ина Лулчева.
По думите на Лулчева тя е била уведомена за преместването в петък вечерта. Като официален мотив е посочено, че делата вече са внесени в съда.
Според адвокат Лулчева процедурата е законова, но остава въпросът защо е приложена на този етап, след като съдът не е разпоредил преместване.
