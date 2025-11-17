НА ЖИВО
          Папа Лъв XIV призова за траен мир в Украйна

          Папа Лъв Четиринадесети изказа дълбоки съболезнования за загиналите и пострадалите при последните руски атаки в Украйна, съобщи Укринформ, позовавайки се на публикация на Светия отец в платформата „Екс“.

          „С тъга следя новините за атаките, които продължават да поразяват редица украински градове, включително Киев. Тези нападения причиняват смъртни случаи и ранени, сред които и деца, и нанасят сериозни щети на гражданската инфраструктура, оставяйки семейства без дом с настъпването на студа“,

          написа папата.

          Той подчерта солидарността си с жертвите и призова световната общност да не свиква с войната и разрушенията.

          „Нека се помолим заедно за справедлив и траен мир в разкъсваната от война Украйна“,

          призова още Светият отец.

          Според данни на Укринформ, нападнатите от руската атака срещу Киев в петък са 36 души, като шестима са загинали.

