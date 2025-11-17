Папа Лъв XIV призова за траен мир в Украйна

Папа Лъв Четиринадесети изказа дълбоки съболезнования за загиналите и пострадалите при последните руски атаки в Украйна, съобщи Укринформ, позовавайки се на публикация на Светия отец в платформата „Екс“.
Той подчерта солидарността си с жертвите и призова световната общност да не свиква с войната и разрушенията.
Според данни на Укринформ, нападнатите от руската атака срещу Киев в петък са 36 души, като шестима са загинали.
I follow with sorrow the news of attacks that continue to strike numerous Ukrainian cities, including Kyiv. These assaults cause deaths and injuries, among them children, and inflict serious damage on civilian infrastructure, leaving families homeless as the cold sets in. I…
На скоро някой педофилски скандал не са ли правили??
там става въпрос за такива големи пари за такива глобални интереси оръжейната индустрия на САЩ се издържа от тая война в този момент пък той тръгнал да призовава за мир.
естествено че всички сме за мир естествено че всички не искаме да умират както руски така и украински момчета но това не го решава папата не го решава украинския или руския народ.
А в Газа???