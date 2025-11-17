НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 17.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Пентагонът удари лодка в Карибско море: напрежението с Венецуела расте

          0
          75
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Пентагонът разпространи ново видео от въздушен удар срещу моторна лодка в Карибско море. Според официалната информация секретарят по войната Пийт Хегсет е издал заповед за унищожаването на плавателния съд. По данни на американското командване лодката е превозвала наркотици, а на борда са се намирали трима „наркотерористи“.

          - Реклама -

          Това е поредният случай, в който Вашингтон не представя публично доказателства, че елиминираните лица са участвали в незаконна дейност. Междувременно продължават притесненията, че серията от въздушни удари може да е прелюдия към военна операция във Венецуела.

          САЩ са струпали 12 бойни кораба близо до венецуелския бряг. Паралелно цяла седмица ще се провеждат военни маневри в Тринидад и Тобаго, едва на десетина километра от Венецуела.

          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви, че администрацията му може да бъде отворена за разговори с Николас Мадуро — въпреки засилващия се натиск върху Каракас.

          Сателитни снимки разкриват тежки щети по ключовото руско пристанище Сателитни снимки разкриват тежки щети по ключовото руско пристанище

          „Възможно е да проведем някои разговори с Мадуро и ще видим как ще се развият нещата… Те биха искали да разговарят“, каза Тръмп пред журналисти във Флорида.
          „Ние спираме наркотрафикантите и наркотиците да влизат в страната ни“, добави той.

          До момента Министерството на комуникациите на Венецуела не е коментирало.

          По-рано държавният секретар Марко Рубио заяви, че САЩ ще обозначат предполагаемия наркокартел Картел де лос Солес като „чуждестранна терористична организация“. Американски представители твърдят, че картелът работи заедно с престъпната групировка Трен де Арагуа и изпраща наркотици към САЩ.

          Вашингтон обвинява Мадуро, че стои начело на Картел де лос Солес.
          Мадуро отрича подобни твърдения.

          Пентагонът вече е разположил в региона военни кораби, изтребители и атомна подводница, докато американските власти обсъждат възможността за по-остра намеса срещу режима в Каракас.

          Пентагонът разпространи ново видео от въздушен удар срещу моторна лодка в Карибско море. Според официалната информация секретарят по войната Пийт Хегсет е издал заповед за унищожаването на плавателния съд. По данни на американското командване лодката е превозвала наркотици, а на борда са се намирали трима „наркотерористи“.

          - Реклама -

          Това е поредният случай, в който Вашингтон не представя публично доказателства, че елиминираните лица са участвали в незаконна дейност. Междувременно продължават притесненията, че серията от въздушни удари може да е прелюдия към военна операция във Венецуела.

          САЩ са струпали 12 бойни кораба близо до венецуелския бряг. Паралелно цяла седмица ще се провеждат военни маневри в Тринидад и Тобаго, едва на десетина километра от Венецуела.

          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви, че администрацията му може да бъде отворена за разговори с Николас Мадуро — въпреки засилващия се натиск върху Каракас.

          Сателитни снимки разкриват тежки щети по ключовото руско пристанище Сателитни снимки разкриват тежки щети по ключовото руско пристанище

          „Възможно е да проведем някои разговори с Мадуро и ще видим как ще се развият нещата… Те биха искали да разговарят“, каза Тръмп пред журналисти във Флорида.
          „Ние спираме наркотрафикантите и наркотиците да влизат в страната ни“, добави той.

          До момента Министерството на комуникациите на Венецуела не е коментирало.

          По-рано държавният секретар Марко Рубио заяви, че САЩ ще обозначат предполагаемия наркокартел Картел де лос Солес като „чуждестранна терористична организация“. Американски представители твърдят, че картелът работи заедно с престъпната групировка Трен де Арагуа и изпраща наркотици към САЩ.

          Вашингтон обвинява Мадуро, че стои начело на Картел де лос Солес.
          Мадуро отрича подобни твърдения.

          Пентагонът вече е разположил в региона военни кораби, изтребители и атомна подводница, докато американските власти обсъждат възможността за по-остра намеса срещу режима в Каракас.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          САЩ възстановяват нормалния полетен график след рекордно дългото блокиране на правителството

          Дамяна Караджова -
          Полетите в САЩ постепенно се връщат към нормален режим, след като Федералната авиационна администрация (FAA) обяви отмяна на ограниченията
          Война

          Орбан: Украйна няма шанс да спечели войната с Русия

          Десислава Димитрова -
          Украйна „няма шанс да спечели войната с Русия“, а продължаването на финансовата подкрепа от Европейския съюз е „икономическо безумие“, заяви Виктор Орбан.
          Общество

          Великобритания със строга реформа: възможно ли е 200 000 украинци да бъдат върнати у дома?

          Дамяна Караджова -
          Великобритания се готви да представи днес една от най-мащабните промени в своята имиграционна политика — реформа, която премахва правото търсещите убежище

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions