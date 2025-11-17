Пентагонът удари лодка в Карибско море: напрежението с Венецуела расте

Пентагонът разпространи ново видео от въздушен удар срещу моторна лодка в Карибско море. Според официалната информация секретарят по войната Пийт Хегсет е издал заповед за унищожаването на плавателния съд. По данни на американското командване лодката е превозвала наркотици, а на борда са се намирали трима „наркотерористи“.

Това е поредният случай, в който Вашингтон не представя публично доказателства, че елиминираните лица са участвали в незаконна дейност. Междувременно продължават притесненията, че серията от въздушни удари може да е прелюдия към военна операция във Венецуела.

САЩ са струпали 12 бойни кораба близо до венецуелския бряг. Паралелно цяла седмица ще се провеждат военни маневри в Тринидад и Тобаго, едва на десетина километра от Венецуела.

Текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви, че администрацията му може да бъде отворена за разговори с Николас Мадуро — въпреки засилващия се натиск върху Каракас.

„Възможно е да проведем някои разговори с Мадуро и ще видим как ще се развият нещата… Те биха искали да разговарят“, каза Тръмп пред журналисти във Флорида.

„Ние спираме наркотрафикантите и наркотиците да влизат в страната ни“, добави той.

До момента Министерството на комуникациите на Венецуела не е коментирало.

По-рано държавният секретар Марко Рубио заяви, че САЩ ще обозначат предполагаемия наркокартел Картел де лос Солес като „чуждестранна терористична организация“. Американски представители твърдят, че картелът работи заедно с престъпната групировка Трен де Арагуа и изпраща наркотици към САЩ.

Вашингтон обвинява Мадуро, че стои начело на Картел де лос Солес.

Мадуро отрича подобни твърдения.

Пентагонът вече е разположил в региона военни кораби, изтребители и атомна подводница, докато американските власти обсъждат възможността за по-остра намеса срещу режима в Каракас.