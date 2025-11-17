Пернишки квартали на бунт: опасен път ги изкара на протест

Жители на няколко пернишки квартала излязоха на протест заради опасното състояние на пътя към пречиствателната станция в квартал „Църква“. Според тях трасето е разрушено от тежкотоварни камиони и е станало непроходимо и рисково за преминаване. Недоволните настояват общината да вземе спешни мерки и предупреждават за ежедневни блокади, ако институциите не реагират.

► Разрушена инфраструктура и ежедневни опасности

Проблемът се задълбочава от месеци – откакто пътят започнал да се използва от тежкотоварна техника, обслужваща строежа на фотоволтаичен парк в района.

„Пътят от месеци се използва от тежкотоварна техника – тирове, камиони. Всичко е издълбано“, разказва един от протестиращите.

Местните твърдят, че иначе спокойно място за разходки е превърнато в кафяво поле от кал, свлечени участъци и дълбоки дупки, като на места пътят буквално се е сринал в дворовете на хората. Нарушена е и инфраструктурата:

„Затрупаха отводнителни канали, нови водопроводи се правиха, всичко се затрива и се насипва върху тях“, оплаква се друг жител.

Освен разрушенията, хората живеят в постоянен страх. Един мъж споделя как камион едва е успял да спре, за да не го блъсне. Жена от квартала разказва за извънгабаритен товар, който за малко не скъсал кабели над дома ѝ.

► Реакцията на властите и недоволството на гражданите

След обявяването на предстоящия протест фирмата-изпълнител направила прибързан опит за временно закърпване на пътя.

„В петък някой ги предупреди и всички дупки и свлачища, които са направили, ги засипаха, тъй като ще има протест“, казва един от организаторите. Друг жител показва с лопата как под тънкия слой фрезован асфалт се крие дълбока дупка.